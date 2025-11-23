logo
Bijonse zapalila Las Vegas: U "trkačkom kombinezonu" ukrala šou na F1 spektaklu

Bijonse zapalila Las Vegas: U "trkačkom kombinezonu" ukrala šou na F1 spektaklu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pjevačica Bijonse Nouls pojavila se na trkama Formule 1 u Las Vegasu sa suprugom Džej Zijem.

Bijonse na trci Formule 1 u Las Vegasu Izvor: http://instagram.com/beyonce/

Pjevačica Bijonse Nouls napravila je pometnju kada se pojavila na Velikoj nagradi Formule 1 koja se održava u Las Vegasu.

Na događaju se pojavila sa suprugom, reperom Džej Zijem, a nosila je "trkački kombinezon" s potpisom poznatog modnog brenda, a sve oči posjetilaca su bile uprte u njen bujni dekolte.

Pogledajte video koji je za sat vremena pregledan milion puta:

Bijonse je na Instagramu ubrzo objavila da je sa sedmostrukim svjetskim šampionom Luisom Hamiltonom otišla u brzu vožnju po stazi.

Takođe je podijelila svoj pogled iznutra na Grand Prix, objavivši video na Instagramu koji je prikazuje kako ulazi na suvozačevo mjesto u Ferarijevom superautomobilu prije nego što je krenula u brzu vožnju. Snimak je uhvatio njih dvoje kako se pripremaju za vožnju, a Bijonse ga je jednostavno potpisala: "Give it to Mama".

Pogledajte:

 Fanovi poznate pjevačice su nakon objave ovih snimaka uhvatili i trenutak kada izlazi iz bolida, a na mrežama su komentarisali njenu figuru.

Pogledajte:

(Mondo.rs)

Tagovi

Bijonse Formula 1

