logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lando glumio Festapena i "prokockao" pobjedu: Opet se sve zakuvalo u Formuli 1

Lando glumio Festapena i "prokockao" pobjedu: Opet se sve zakuvalo u Formuli 1

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Maks Ferstapen pobijedio na Velikoj nagradi Las Vegasa i napravio blagi pritisak na Landa Norisa pred posljednje dvije trke u sezoni Formule 1.

Lando glumio Festapena i "prokockao" pobjedu: Opet se sve zakuvalo u Formuli 1 Izvor: Twitter/F1/Screenshot

Holandski vozač Maks Ferstapen trijufmovao je prethodne noći na Velikoj nagradi Las Vegasa i time je opet "zakuvao" trku u Formuli 1. Uspio je Ferstapen još u prvoj krivini da "otme" lidersku poziciju Norisu, Britanac je ipak previše rizikovao i glumio šampiona iz Red Bula, što mu se na kraju obilo o glavu, ali neće na kraju biti nezadovoljan ni drugim mestom.

Šta je uradio Noris? Odmah na startu trke je krenuo da "gura" Ferstapena, inače drugog na startu, što je potez koji smo vidjeli mnogo puta od Holanđanina, ali ga je bolje izvodio jer je Meklarenov bolid otišao previše široko i napustio traku izgubivši tako poziciju, a koju do kraja trke nije uspjevao da vrati. Uostalom, znao je Noris da mu je najvažnije da bude ispred Pijastrija i zato smo manje vidjeli da rizikuje u potjeri za Holanđaninom.


Treći kroz cilj prošao je Džordž Rasel iz Mercedesa, dok je Oskar Pijastri uspio da se "popne" samo za jednu poziciju u odnosu na kvalifikacije, nedovoljno da izvrši pritisak na klupskog kolegu koji mu je nedavno oteo prvo mjesto u generalnom poretku vozača.

U najboljih deset vidjeli smo i Kimija Antonelija (Mercedes), Šarla Leklera (Ferari), Karlosa Sainca (Vilijams), Isaka Hađara (RB), Nika Hilkenberga (Zauber) i Luisa Hamiltona (Ferari) koji je osvojio jedan bod iako je počeo trku poslednji.

Naredna trka vozi se u Kataru idućeg vikenda gdje ćemo imati i sprint, a poslije toga "finale" sezone u Abu Dabiju 7. decembra.

Poredak vozača u Formuli 1:

  1. Lando Noris (Meklaren) - 408 bodova
  2. Oskar Pijastri (Meklaren) - 378
  3. Maks Ferstapen (Red Bul) - 366
  4. Džordž Rasel (Mercedes) - 291
  5. Šarl Lekler (Ferari) - 222
  6. Luis Hamilton (Ferari) - 149
  7. Kimi Antoneli (Mercedes) - 132

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lando Noris Formula 1

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC