Lando glumio Festapena i "prokockao" pobjedu: Opet se sve zakuvalo u Formuli 1

Maks Ferstapen pobijedio na Velikoj nagradi Las Vegasa i napravio blagi pritisak na Landa Norisa pred posljednje dvije trke u sezoni Formule 1.

Izvor: Twitter/F1/Screenshot

Holandski vozač Maks Ferstapen trijufmovao je prethodne noći na Velikoj nagradi Las Vegasa i time je opet "zakuvao" trku u Formuli 1. Uspio je Ferstapen još u prvoj krivini da "otme" lidersku poziciju Norisu, Britanac je ipak previše rizikovao i glumio šampiona iz Red Bula, što mu se na kraju obilo o glavu, ali neće na kraju biti nezadovoljan ni drugim mestom.

Šta je uradio Noris? Odmah na startu trke je krenuo da "gura" Ferstapena, inače drugog na startu, što je potez koji smo vidjeli mnogo puta od Holanđanina, ali ga je bolje izvodio jer je Meklarenov bolid otišao previše široko i napustio traku izgubivši tako poziciju, a koju do kraja trke nije uspjevao da vrati. Uostalom, znao je Noris da mu je najvažnije da bude ispred Pijastrija i zato smo manje vidjeli da rizikuje u potjeri za Holanđaninom.

He tried to be Max Verstappen but ended up being Lando Norrispic.twitter.com/AXvbuMcWG6 — Cytrus (@cytrusf1)November 23, 2025



Treći kroz cilj prošao je Džordž Rasel iz Mercedesa, dok je Oskar Pijastri uspio da se "popne" samo za jednu poziciju u odnosu na kvalifikacije, nedovoljno da izvrši pritisak na klupskog kolegu koji mu je nedavno oteo prvo mjesto u generalnom poretku vozača.

U najboljih deset vidjeli smo i Kimija Antonelija (Mercedes), Šarla Leklera (Ferari), Karlosa Sainca (Vilijams), Isaka Hađara (RB), Nika Hilkenberga (Zauber) i Luisa Hamiltona (Ferari) koji je osvojio jedan bod iako je počeo trku poslednji.

Naredna trka vozi se u Kataru idućeg vikenda gdje ćemo imati i sprint, a poslije toga "finale" sezone u Abu Dabiju 7. decembra.

Poredak vozača u Formuli 1: