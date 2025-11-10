Lando Noris gazi ka tituli Formule 1, ali svi se poklonili Maksu Ferstapenu u Sao Paulu

Bliži se kraj sezone u Formuli 1 i jasno se nazire ko će biti novi šampion.

Vozar Meklarena Lando Noris pobijedio je i na trci za Veliku nagradu Sao Paula i povećao vođstvo na 24 poena u odnosu na svog klupskog kolegu Oskara Pjastrija. Noris je došao praktično nadomak titule drugom uzastopnom pobjedom. Do kraja sezone voziće se još tri trke i sve je teže zamisliti scenario prema kojem bi Noris ispustio tron i svoju prvu titulu.

Isto tako, četvorostruki uzastopni šampion Maks Ferstapen zaostaje sada već prevelikih 49 poena, iako je u Brazilu herojski vozio i završio na podijumu kao trećeplasirani iza Norisa i Kimija Antonelija iz Mercedesa. Malo ko je očekivao da će Holanđanin napraviti takav uspjeh jer je počeo iz pit-lejna zbog promjena na bolidu nakon razočaravajućih kvalifikacija.

Međutim, Ferstapen je i u tako teškoj poziciji pokazao zašto je jedan od najvećih vozača svih vremena. U sedmom krugu bio je tek 13. i morao je ponovo da ide u "pit", ali je već do 51. kruga bio prvi prije nego što je Lando Noris posljednji put otišao na pit-stop.

Red Bul je odlučio da Ferstapen poslije toga još jednom ode na zamjenu guma, na kojima je u finišu trke napravio pravi podvig. "Ovo je nevjerovatan rezultat i veoma sam srećan", rekao je Ferstapen, iza kojeg su ostali Džordž Rasel iz Mercedesa i Pijastri.

Do kraja sezone na programu su trke u Las Vegasu 22. novembra, u Kataru 30. nocembra i Abu Dabiju 7. decembra.

Plasman vozača

Lando Noris (Meklaren) 390 bodova Oskar Pjastri (Meklaren) 366 bodova Maks Fersatpen (Red Bul) 341 Džordž Rasel (Mercedes) 276 Šarl Lekler (Ferari) 214 Luis Hamilton (Ferari) 148...

Plasman konstruktora

Meklaren 756 bodova Mercedes 398 Red Bul 366 Ferari 392...

