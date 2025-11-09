logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lando Noris je zreo za titulu u Formuli 1: "Oteo" prvo mjesto i odlučio da dominira

Lando Noris je zreo za titulu u Formuli 1: "Oteo" prvo mjesto i odlučio da dominira

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fantastična vožnja Landa Norisa u posljednjih mjesec dana povećala njegove šanse za titulu u Formuli 1.

Lando Noris ide ka tituli u Formuli 1 Izvor: DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Britanski vozač Lando Noris je u sjajnoj formi i prije dvije nedjelje u Meksiku "oteo" je prvo mjesto klupskom kolegi Oskaru Pijastriju i čini se da nema namjeru da ga vrati. Noris za sada dominira u Brazilu i osvojio je osam novih bodova za pobedu u sprintu, dok je takođe ostvario i "pol" poziciju za glavnu trku na Interlagosu.

Za to vrijeme, Pijastri ima ogromne probleme. Slupao se u sprintu, doduše ništa dramatično kao Gabrijel Bortoleto, tako da je završio bez bodova, dok je u kvalifikacijama završio na četvrtom mjestu tako da tek iz drugog reda može da napadne Norisa.


U ovom trenutku razlika između njih dvojice je velikih devet poena i vidjećemo da li će u Brazilu samo biti uvećana, pošto ako Noris bude vozio kao što to čini u posljednjih mjesec dana - Pijastri nema čemu da se nada. Posebno jer će ispred njega na startu trke biti još i drugoplasirani Kimi Antoneli (Mercedes) i trećeplasirani Šarl Lekler (Ferari), dok će opasnost prijetiti i iza njega jer je na petom mjestu završio Isak Hađar (RB).

U deset najboljih plasirali su se i Rasel (Mercedes), Loson (RB), Berman (Has), Gasli (Alpina) i Niko Hilkenberg (Zauber), a ako ništa bar su mirni od Maksa Ferstapena (Red Bul) koji je završio tek 16. u kvalifikacijama.


Prethodno je osvojio pet bodova u sprintu i dodatno se približio još Pijastriju, ali je Noris povećao svoju razliku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lando Noris Formula 1

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC