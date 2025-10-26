Da li će Oskar Pijastri prokockati titulu? Svjedočimo najluđem preokretu u istoriji Formule 1

Zaoštrava se sezona u Formuli 1 i Lando Noris sada može do prvog mjesta.

Izvor: Jay Hirano / AFLO / Profimedia

Vozač Meklarena Oskar Pijastri viđen je kao novi šampion Formule 1, međutim drastičan pad u formi mogao bi da ga košta prvog mjesta u šampionatu već ovog vikenda. U kvalifikacijama za Veliku nagradu Meksika ponovo je razočarao i tek će startovati kao osmi, dok je njegov najveći konkurent za titulu Lando Noris na "polu".

Briljirao je Noris u trećoj rundi kvalifikacija i bio je daleko brži od svih, a za njim su došla dva Ferarija - Lekler i Hamilton. Sa četvrtog mjesta će početi Rasel (Mercedes), a sa petog Ferstapen (Red Bul) koji se takođe uključuje u borbu za titulu.

What a Qualifying!



Lando Norris secures pole position, with the Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton behind him on the grid#F1#MexicoGPpic.twitter.com/G66l8Oh614 — Formula 1 (@F1)October 25, 2025



Moraće doduše Ferstapen mnogo bolje od petog mjesta, njemu su potrebne pobjede kao u Ostinu prethodnog vikenda, kako bi nadoknadio zaostatak koji ima u odnosu na Pijastrija, dok je sada Noris zaista u fantastičnoj poziciji da dođe do liderskog mjesta na četiri trke do kraja šampionata.

Između Ferstapena i Pijastrija su još završili Antoneli (Mercedes) i Sainc (Vilijams), dok su u najboljih deset još Hađar (RB) i Berman (Has).

Večerašnja trka vozi se od 21 čas u Meksiko Sitiju.