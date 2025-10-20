logo
FIA oduzima pobjedu Maksu Ferstapenu?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Pobjeda Maksa Ferstapena u Ostinu još uvijek nije definitivna. FIA tereti Red Bul da nije igrao po pravilima i zbog toga bi aktuelni šampion mogao da ostane bez titule.

Maks Ferstapen je još jednom pobjedom uspio da se približi Oskaru Pjastriju i Landu Norisu na vrhu generalnog plasmana u ovoj sezoni Formule 1, ali sada bi mogli da mu uzmu tu pobjedu. Navodno FIA tereti Red Bul da je prekršio pravilnik. 

Ferstapen je u Ostinu peti put pobijedio ove sezone i dominirao je tokom cijele trke, ali problem je navodno kršenje člana 12.2.1 Međunarodnog sportskog kodeksa FIA. Taj član se odnosi na "nepoštovanje uputstava relevantnih zvaničnika u vezi s bezbjednim i urednim odvijanjem događaja".

Još uvijek nije jasno o kakvom se incidentu radi niti kada i kakve će odluka biti donesena, ali mediji prenose da se sporni momenat desio na samom startu trke. FIA je uputila Red Bulu poziv nakon završetka trke, a očekuju se i saslušanja.

Šta se dešava u šampionatu?

Maks Ferstapen je ovom pobjedom zadržao nadu da može da odbrani titulu. On je smanjio razliku u odnosu na Oskara Pjastrija na samo 40 bodova zaostatka, ali ukoliko bi pobjeda bila dodijeljena Landu Norisu to bi umnogome promijenilo situaciju.

(MONDO)

