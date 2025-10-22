"Sve što znate o Šumaheru je laž": Prijatelj otkrio njegovo pravo lice koje će mnoge šokirati

Ričard Hopkins, prijatelj Mihaela Šumahera, otkrio je pravo lice slavnog vozača Formule 1.

Mihael Šumaher važi za najboljeg vozača u istoriji Formule 1, osvojio je čak sedam šampionskih titula u ovom sportu, međutim za razliku od nekih drugih sportista - o njegovom privatnom životu malo toga se zna. Možda bismo više saznali u penzionerskim danima, međutim Šumahera niko nije ni vidio ni čuo od strašne nesreće na skijanju krajem 2013. godine u Francuskoj, pošto ga njegova porodica krije od očiju javnosti i ne zna se ni u kakvom je stanju.

Prema riječima Ričarda Hopkinsa, čuvenog operativca u Formuli 1, navijači nisu baš mogli da steknu pravu sliku o Šumaheru jer je imao "alter ego", daleko drugačiji od onoga koji smo viđali na trkama i kada bi se našao među kolegama.

Mihael Šumaher je krio svoje pravo lice

Preciznije, Hopkins ističe da Šumaher uopšte nije bio onako arogantan kako se predstavljao od kada je prvi put sjeo u bolid Formule 1 početkom devedesetih godina prošlog vijeka, odnosno da je to bila njegova "maska" kojom je želio da preplaši svoje rivale.

"Kada pogledate elemente koji čine svjetskog prvaka, Mihael Šumaher ih je imao sve - čak i one koji nisu uvijek bili pozitivni...", rekao je Hopkins koji je nekadašnji operativac Red Bula i koji Šumija poznaje još iz devedesetih kad je vozio za Beneton.

''Da niste poznavali Mihaela Šumahera, a počeli ste gledati Formulu 1 2004. ili 2005. godine, vjerovatno biste o njemu stekli mišljenje iz tog razdoblja, a da niste poznavali osobu koja stoji iza velikog prvaka. Možda biste vidjeli previše samouvjerenog vozača koji je imao visok nivo arogancije - to je 100 odsto! Pomislili biste da je vjerovatno bio teška osoba u privatnom životu, ali nije bio... Bio je sjajan otac i sjajan suprug", rekao je prijatelj Hopkins.

"Volio je ženu i porodicu"

Potom je na vrlo čudan način, u prošlom vremenu, govorio o Šumaherovom odnosu sa porodicom: "Mislim da je volio i svoju djecu, volio je svoju porodicu, volio je svoju ženu. Ali to ne znači da je volio svoju ženu više ili manje nego što bilo koji drugi vozač Formule 1 voli svoju'', dodao je on.

I istina je, zaista mnogi drugi vozači Formule 1 su željeli da ostave dobar utisak i na stazi i van nje, tako da nisu imali tu drugu stranu ličnosti - arogantnu, ponekad čak i pokvarenu, kakva se prišivala Šumaheru.

Hoćemo li ikad više vidjeti Šumahera?

Slavni šampion Formule 1 Mihael Šumaher je 29. decembra 2013. godine doživio jezivu nesreću na skijanju u Alpima. Glavom je udario u stenu i hitno je prebačen u bolnicu gdje su ljekari uspjeli da mu spasu život, ali je bio u komi. Od tada ga niko u javnosti nije vidio, a o njegovom zdravstvenom stanju se ne zna gotovo ništa.

"Mihael ne priča, on komunicira očima i samo tri osobe smiju da ga vide, a ja znam ko su. Preselili su se u Španiji i njegova supruga je u toj kući napravila bolnicu za njega", rekla je Elizabeta Gregoraći, bivša supruga slavnog Flavija Brijatorea, u intervjuu od prije nekoliko godina. S druge strane, porodica gotovo da nikada u javnosti ne priča o Mihaelu, a samo su rijetki prijatelji koji su mogli da mu dođu u posjetu.

"Mihael je prijatelj, smatram ga dijelom porodice. Redovno ga posjećujem", kratko je kazao Žan Tod, njegov nekadašnji šef u Ferariju koji ne želi da priča o njegovom zdravlju: "To je njegova privatna stvar. Jedino što ću reći jeste da mu se divim, kao i njegovoj porodici. Moramo da poštujemo njegovu privatnost."