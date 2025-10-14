Svijet opet bruji o Mihaelu Šumaheru: Osjeća se bolje, jedan potez sve otkriva?

Stižu ohrabrujuće vijesti o legendi Formule 1 Mihaelu Šumaheru.

Izvor: firo Sportphoto/ / AFP / Profimedia

Sedmostruki šampion Formule 1 Mihael Šumaher doživio je tešku nesreću na skijanju 2013. godine i od tada njegova porodica sve informacije čuva pod velom tajne. Navodno legendarni vozač ne može da govori, a sada se poslije dugo vremena pojavila vijest koja ohrabruje.

Novinar Stefan Lermit iz francuskog lista L'Ekip objavio je da postoje pozitivni signali oko Šumaherovog zdravsvenog stanja, pošto je uz pomoć supruge Korine uspio da potpiše kacigu za jednu humanitarnu akciju. Iako zvaničnih informacija nema, ovo je svakako prvi potez koji je objelodanjen u javnosti.

Troje ljudi ga posjećuje, ostalima zabranjeno

Osim njegove supruge Korine i djece, samo još tri osobe mogu da posjete legendarnog asa. Među njima je Žan Tod, prvi čovjek Ferarija kada je Šumaher vozio za Skuderiju. Drugi čovjek koji posjećuje Šumahera je Ros Braun, koji je takođe bio ključni čovjek u dominaciji italijanskog tima početkom dvijehiljaditih. Treći posjetilac je Gerhard Berger, nekadašnji vozač Formule 1 iz Austrije koji mu je sa godinama postao jedan od najboljih prijatelja.

Takođe, prošle godine je cijeli svijet očekivao da će prvi put vidjeti Šumahera u javnosti nakon nesreće, pošto je njegova ćerka Đina pravila vjenčanje, međutim, svim zvanicama su bili zabranjeni telefoni i da iznose bilo kakve informacije sa slavlja.