Dejmon Hil: "Intervjuisao sam Mihaela Šumahera, potpuno je drugačija osoba"

Dejmon Hil je tokom karijere najveće bitke vodio sa Mihaelom Šumaherom. Kada su pričali nakon karijera, bio je iznenađen kakav je Nijemac zapravo.

Jedan od najvećih rivala Mihaela Šumahera tokom karijere bio je Dejmon Hil. Oni su nakon povlačenja Najdžela Mansela i Ala Prosta kao i smrti Ajrtona Sene postali glavne figure sporta, a Britanac je jedan od onih koji je uspio da otme titulu Šumaheru.

Sada je otkrio i jednu stranu Šumahera o kojoj se nije pričalo. Jednostavno kako je rekao Nijemac je imao "zlu crtu" ličnosti tokom trčkačke karijere.

"Bio je usmjeren na mene, bez sumnje. Htio je da me ponizi. I naravno, imao je sve kvalitete da me učini inferiornim. Samo sam mislio da je to bila pomalo zla crta, koja mi nije bila pretjerano simpatična. Hodao je uzdignute glave, naduvanih prsa, zračio je samopouzdanjem. Bio je vrhunski takmičar. Mislim da ih nije bilo mnogo poput njega. Čak ni Maks nije arogantan kao što je bio Mihael. Ali jako sam tužan zbog onoga što mu se dogodilo", rekao je Dejmon Hil o svom najvećem rivalu.

Kada se povukao bio je drugi čovjek

Hil mu je uzvratio kada je 1996. godine u Vilijamsu osvojio svoju titulu, ali 1994. imao je dva sudara sa Šumaherom. U Australiji i u Silverstonu su imali incidente, a kada je Hil završio karijeru Šumaher je ušao u svojju eru največe dominacije. Kada se povukao, čuo je o sebi stvari koje nije očekivao od, na stazi nemilosrdnog, Šumahera.

"Nakon što sam se povukao, pristao sam da ga intervjuišem za F1 Racing magazin, i bio je potpuno drugačija osoba. Djelovao je zabavno i ljubazno. Tokom takmičenja to se nikad nije vidjelo", rekao je on.

Šta se desilo Mihaelu Šumaheru?

Mihael Šumaher je u decembru 2013. godine doživio tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpima. Od tada praktično niko osim porodice i malog kruga prijatelja ne zna kako je on. Ne zna se kako izgleda, u kakvom je stanju, da li je imalo pokretan, kako komunicira... Probali su neki da ucenjuju porodicu navodnim podacima o njegovom stanju, ali nisu uspjeli.

Ko je Dejmon Hil?

Dejmon Hil je tek sa 32 godine stigao u Formulu 1, ali je na kraju uspio da postane šampion. Vozio je za Brabam 1992. godine, ali prilično neuspješno, ali onda je sljedeće sezone prešao u Vilijams. Bio je druga violina iza Alana Prosta, a onda je uzeo i titulu 1996. Sljedeće godine je njegov timski kolega Žak Vilnev uzeo trofej, a te sezone je Hil prešao u Erous, pa Džordan. Karijeru je završio 1999. godine..

Na Velikoj nagradi ove zemlje 1994. godine Šumaher je kontaktom nakon svoje greške izbacio Dejmona Hila iz trke. To mu je osiguralo prvu titulu u karijeri, a nakon osvajanja prvog mjesta te 1994. godine odbranio je trofej i naredne godine vozeći za Beneton.

"Svi su bili podjednako posvećeni svojim karijerama, ali ličnosti su im bile potpuno različite. Najdžel Mensel se, recimo, manje brinuo za tehničke detalje. On bi, ako treba, sam 'nosio' bolid. Alan Prost nikad ništa nije otkrivao. Bio je savršeno šarmantan, ali pravi poker igrač. Ajrton Sena je bio savjestan i jako ozbiljan. Bio je introvertan ili barem vrlo zatvoren", rekao je Hil.

