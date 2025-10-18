Maks Ferstapen ne odustaje od titule: Najbrži u Americi, sa pol pozicije ruši Mekleren

Maks Ferstapen neće odustati od titule, nema šanse. Sada je osvojio pol poziciju i hoće da smanji prednost Oskara Pjastrija i Landa Norisa.

Izvor: Profimedia

Maks Ferstapen ne odustaje od titule. Uspio je na Velikoj nagradi Amerike u Ostinu da dođe do pol pozicije pred sprint koji nas očekuje i ako pobijedi približiće se vodećem dvojcu iz Meklarena.

Vozač Red bula i četvorostruki uzastopni svjetski prvak je sa minimalnom prednošću ispred Landa Norisa došao do prvog mjesta. Drugi je Oskar Pjastri, trenutno vodeći u generalnom plasmanu.

Četvrto mjesto je kao najveće iznenađenje zauzeo veteran Niko Hulkenberg iz Zaubera, a zatim je na petom slijedio Džordž Rasel iz Mercedesa, U prvih deset su ušli Fernando Alonso, Karlos Sajnc, Luis Hamilton, Aleks Albon, Šarl Lekler.

Kakvo je stanje na tabeli?

Šest trka prije kraja Oskar Pjastri je prvi u generalnom plasmanu sa 336 bodova, a za vratom mu diše Lando Noris sa 314 bodova. Maks Ferstapen sa 273 i Džordž Rasel sa 237 bodova teoretski mogu da se uključe i trku za prvim mjestom, ali teško da će se to zapravo desiti. Ipak, ako ponovi prvo mjesto iz kvalifikacija, šampion će ponovo biti u konkurenciji.