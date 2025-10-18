logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Maks Ferstapen ne odustaje od titule: Najbrži u Americi, sa pol pozicije ruši Mekleren

Maks Ferstapen ne odustaje od titule: Najbrži u Americi, sa pol pozicije ruši Mekleren

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Maks Ferstapen neće odustati od titule, nema šanse. Sada je osvojio pol poziciju i hoće da smanji prednost Oskara Pjastrija i Landa Norisa.

Maks Ferstapen ima pol poziciju na VN Amerike Izvor: Profimedia

Maks Ferstapen ne odustaje od titule. Uspio je na Velikoj nagradi Amerike u Ostinu da dođe do pol pozicije pred sprint koji nas očekuje i ako pobijedi približiće se vodećem dvojcu iz Meklarena. 

Vozač Red bula i četvorostruki uzastopni svjetski prvak je sa minimalnom prednošću ispred Landa Norisa došao do prvog mjesta. Drugi je Oskar Pjastri, trenutno vodeći u generalnom plasmanu. 

Četvrto mjesto je kao najveće iznenađenje zauzeo veteran Niko Hulkenberg iz Zaubera, a zatim je na petom slijedio Džordž Rasel iz Mercedesa, U prvih deset su ušli Fernando Alonso, Karlos Sajnc, Luis Hamilton, Aleks Albon, Šarl Lekler. 

Kakvo je stanje na tabeli?

Šest trka prije kraja Oskar Pjastri je prvi u generalnom plasmanu sa 336 bodova, a za vratom mu diše Lando Noris sa 314 bodova. Maks Ferstapen sa 273 i Džordž Rasel sa 237 bodova teoretski mogu da se uključe i trku za prvim mjestom, ali teško da će se to zapravo desiti. Ipak, ako ponovi prvo mjesto iz kvalifikacija, šampion će ponovo biti u konkurenciji. 

Tagovi

Formula 1 Maks Ferstapen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC