Haos u Formuli 1: Ferstapen "krade" titulu Pijastriju i Norisu!

Autor Dragan Šutvić
Gledali smo odličnu trku u Ostinu (Teksas) i novu pobjedu Maksa Ferstapena koji se uključio u trku za titulu sa Pijastrijem i Norisom.

Formula 1 Festapen krade titulu Norisu i Pijastriju Izvor: Chris duMond / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobijedio je na Velikoj nagradi Teksasa i tako se ozbiljno uključio u borbu za šampionsku titulu u Formuli 1. Na pet trka do kraja sada je jasno da je i Ferstapen prijeti Oskaru Pijastriju i Landu Norisu iz Meklarena, koji su imali ne tako uspešan vikend u SAD.

Pijastri i Noris su eliminisani već u prvom krugu "sprinta" u Teksasu, dok nisu briljirali ni na samoj trci. Noris se dosta mučio i na kraju je ipak uspio da obiđe Leklera za drugo mjesto, dok je Pijastri vozio dosta loše i peto mjesto je "bingo" za njega.


Na pet trka do kraja (i dva sprinta), Oskar Pijastri je i dalje lider šampionata sa 346 bodova, ali se njegova prednost polako topi. Lando Noris mu je sada na 14 bodova daleko, osvojio je dakle 332, dok je Maks Ferstapen sakupio ukupno 306. Ako znamo da je poslije Velike nagrade Holandije razlika između Pijastrija i Ferstapena bila čak 104 boda, onda je jasno šta je sve šampion uspio da uradi u Italiji, Azerbejdžanu, Singapuru i SAD.

Ako bi Ferstapen uspio da sruši Pijastrija i Norisa do kraja, a zaista Meklaren ne djeluje dobro već nekoliko trka, bio bi to najveći preokret u istoriji Formule 1, pošto je titula odavno već upisana kod jednog od dvojice vozača britanskog tima.


Što se tiče trke u Teksasu, dodajmo i da je Luis Hamilton (Ferari) završio četvrti, Džordž Rasel (Mercedes) šesti, Juki Cunoda (Meklaren) sedmi, Niko Hilkeberg (Zauber) osmi, Oliver Berman (Has) deveti, a posljednji u bodovima Fernando Alonso (Aston Martin).

Naredna trka Formule 1 vozi se u Meksiku idućeg vikenda.

