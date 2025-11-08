logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Norisu pol pozicija za sprint trku u Brazilu, Pjastri treći

Norisu pol pozicija za sprint trku u Brazilu, Pjastri treći

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir
0

Treći je bio drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 0,185 sekundi zaostatka za timskim kolegom

Landu Norisu pol-pozicija u Brazilu Izvor: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Vozač Meklarena Lando Noris osvojio je danas pol-poziciju za sprint trku Formule 1 u okviru Velike nagrade Brazila. Noris je do pol-pozicije stigao vremenom 1:09,243 minuta.

Drugo mjesto zauzeo je vozač Mercedesa Kimi Antoneli sa 0,097 sekundi zaostatka, a treći je bio drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 0,185 sekundi zaostatka za timskim kolegom.

Četvrti je bio Džordž Rasel u Mercedesu, a peti vozač Aston Martina Fernando Alonso. Aktuelni svjetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula zauzeo je šesto mjesto.

Među deset su Lens Strol (Aston Martin), Šarl Lekler (Ferari), Isak Hadžar (RB) i Niko Hulkenberg (Zauber).

Sprint trka na programu je u subotu od 15 časova, a četiri sata kasnije su na programu kvalifikacije za glavnu trku.

Velika nagrada Brazila vozi se u nedjelju od 18 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Formula 1 Lando Noris

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC