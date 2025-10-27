logo
"Bože, mogao sam da ih ubijem": Tragedija na trci Formule 1 jedva izbjegnuta, vozač ostao u šoku

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Spriječena je tragedija na trci Formule 1, a vozač Lijam Loson nije mogao da vjeruje kada je vidio da su dvojica ljudi na stazi i to bez ikakvog upozorenja.

Spriječena je tragedija na trci Formule 1 Izvor: X/@Vertibirdiec

Lando Noris slavio je u Formuli 1 na Velikoj nagradi Meksika ispred Šarla Leklera i Maksa Ferstapena, ali je jedan potpuno drugi detalj obilježio trku. Malo je nedostajalo da se dogodi tragedija na stazi i da Lijam Loson ubije dvoje ljudi. Srećom, najgore je izbjegnuto.

Vozač sa Novog Zelanda ulazio je u krivinu i tada su se odjednom ispred njega pojavila dvojica ljudi. U pitanju su maršali koji su sklanjali dijelove koji su ostali na stazi poslije sudara koji se dogodio na samom startu trke.

Svašta je moglo da se dogodi da vozač "Red Bul Rejsinga" nije bio priseban dovoljno. Prikočio je, uspio da izbjegne ono najgore. Ni sam nije mogao da vjeruje šta se dešava. Moglo je to da se prepozna po razgovoru sa ljudima iz svog boksa. 

  • Loson: "Šta koji đavo? Bože, da li me za**bavate. Da li ste vidjeli ovo?"
  • Odgovor iz boksa: "Vidjeli smo, svaka čast kako si ih izbjegao."
  • Loson: "Bože, mogao sam je**no da ih ubijem."

Sve ovo moralo je da se uradi mnogo drugačije i bezbjednije. Sa žutim zastavicama, upozorenjima. Ovako je uz dosta sreće izbjegnut najgori scenario.

Tagovi

Formula 1

Komentari 0

