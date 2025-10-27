Događa se čudo u Formuli 1: Lando Noris postao prvi, očekuje nas filmski završetak sezone

Britanski vozač Meklarena pobjedom u Meksiku pretekao klupskog kolegu Oskara Pjastrija četiri trke prije kraja sezone.

Britanski vozač Lando Noris (25) briljantnom vožnjom je pobijedio u nedjelju na trci za Veliku nagradu Meksika i sada je lider šampiona Formule 1, na četiri trke do kraja. Ovim uspjehom je pretekao Australijanca Oskara Pjastrija (24), koji je mjesecima bio prvi, a u Meksiku je završio na petom mjestu.

S obzirom na to, Noris ima 357 bodova, Pjastri ima 356, a danas trećeplasirani Maks Ferstapen, aktuelni šampion, ima 321 sa svojim bolidom Red Bula. Očekuje nas završnica uzbudljivija nego na filmu i biće izuzetno dramatično u Sao Paulu 9. novembra, Las Vegasu 22. novembra, Kataru 30. novembra i u Abu Dabiju 7. decembra, gdje će sigurno biti odlučivan novi šampion.

Iako je Maks Ferstapen trijumfovao u tri od prethodne četiri trke, u Mekisku je od kvalifikacija bilo jasno da će to biti Noris, jer je osvojio pol-poziciju i iskoristio je ispred drugoplasiranog vozača Ferarija Šarla Leklera i Ferstapena.

Kako je Noris prestigao Pjastrija?

Junak trke je i četvrtoplasirani Britanac Oliver Berman, koji je ostvario rezultat karijere tako što je završio kao četvrtoplasirani. Njegovo vrijeme dolazi, a ako Noris bude zaista postao šampion, ovo će biti njegova najznačajnija pobjeda karijere. Ove sezone ostvario ih je šest i uspio je da preokrene situaciju nakon što je Pjastri od starta godine čudesno vozio i pobijedio u četiri od šest prvih trka.

Ipak, Australijanac je u posljednjih pet trka samo jednom završio na podijmu, kada je bio trećeplasirani u Monci, a od tada nije završio u Azerbejdžanu i završio je četvrtoplasirani u Singapuru, odnosno petoplasirani u Teksiku i danas u Meksiko Sitiju.

Za to vrijeme, Noris u posljednjih 15 trka samo tri puta nije bio na podijumu, skupljao je poene, smanjivao razliku i koristio situacije, uključujući i onu u Monci, gdje je Oskar Pjastri dobio "naređenje" da ga propusti.

