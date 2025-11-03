Sad znamo i ko mijenja Hamitlona u Ferariju: Umjesto sedmostrukog šampiona stiže čudo od djeteta

Mladi britanski vozač Oliver Berman mogao bi da zamijeni Luisa Hamiltona u Ferariju.

Izvor: EPA/MARIO GUZMAN

Ferari razmišlja o budućnosti i prema italijanskim medijima to znači da će se rastati sa Luisom Hamiltonom. Drugoplasirani tim ove sezone nije zadovoljan jednim od najboljih vozača svih vremena i riješili su da podmlade ekipu.

Velika je vijest bio prelazak Hamiltona iz Mercedesa u Ferari, ali sada će izgleda morati da traži novu ekipu pošto tim iz Maranela nema namjeru da produži ugovor sa sedmostrukim prvakom. Navodno će Oliver Berman zauzeti njegovo mjesto.

Ovaj Britanac dolazi iz vozačke akademije Ferarija i navodno je impresionirao upravu toliko da mu daju mjesto vozča.

"Činilo se da nije pogriješio. Mislio sam da bi mogao i do podijuma", rekao je Frenk Vaser iz Ferarija nakon Velike nagrade Meksika, gdje je 20-godišnji Bearman završio utrku na impresivnom četvrtom mjestu.

"Imao sam ih u retrovizoru kroz cijelu trku. To je vjerovatno bio najveći pritisak do sad. Nisam očekivao da ću se boriti s njima u ovoj fazi karijere, ali mi je dalo odličan osećaj koji će, nadam se, postati uobičajen u budućnosti", rekao je mladi vozač poslije trke.