Horor sudar u Formuli 1: Bolid se raspao u paramparčad

Odavno nismo vidjeli nešto ovako strašno u Formuli 1. Srećom, Gabrijel Bartoleto je ostao nepovrijeđen i izašao je iz onoga što je od njegovog bolida ostalo.

Izvor: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Lando Noris je pobjednik uzbudljivog sprinta Formule 1 u Brazilu i sada je Noris sve bliže tituli šampiona pošto njegov klupski kolega i glavni suparnik Oskar Pjastri nije završio trku. Izletio je u šestom krugu i nije se vratio, ali nije to izlijetanje najgore na stazi.

Veliku je paniku podigao Brazilac Gabrijel Bartoleto koji je u svom Zauberu udario u ogradu i od siline se njegov bolid raspao u paramparčad. Srećom, on je iz onoga što je od vozila ostalo izašao neozlijeđen. Pogledajte:

That was a big crash



Huge relief to know Gabi is all right#F1Sprint#BrazilGPpic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1)November 8, 2025

Uz Pjastrija i Bartoleta i Franko Kolapinto i Niko Hulkemberg su imali kontakt sa ivicom staze, ali su nastavili i završili trku. Nakon crvene zastave koja se pojavila poslije udarca Brazilca 30 minuta se čekalo da se trka nastavi.

Vozač Zaubera je pokušavao da prestigne Isaka Hađara, ali je izgubio kontrolu nad vozilom i udario je o barikade. Zamalo je vrteći se promašio Aleksa Albona u Vilijamsu.

Šta se sada dešava?

Sada Lando Noris ima 365 bodova i prestigao je Oskara Pjastrija sa 356. Holanđanin Maks Ferstapen je na 39 bodova manje od lidera nakon četvrtog mjesta u ovom sprintu. A kraj sezone je sve bliže.

(MONDO)

