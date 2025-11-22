logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lando Noris u posljednjem momentu ukrao Maksu Ferstapenu pol u Las Vegasu

Lando Noris u posljednjem momentu ukrao Maksu Ferstapenu pol u Las Vegasu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ako Lando Noris odbrani svoju pol poziciju u Vegasu teško će ga iko stići do kraja sezone.

Lando noris osvojio pol u las vegasu Izvor: DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nastavila se borba za titulu u Formuli 1, a vodeći u generalnom plasmanu Lando Noris osvojio je pol poziciju u Las Vegasu. Vozač Meklarena je u posljednjim momentima oteo prvo mjesto od Maksa Ferstapena. To mu je peta uzastopna pol pozicija i ako je sačuva biće jako blizu titule. 

"Bilo je prokleto stresno. Bilo je prilično gadno, vjerovatno jedni od najgorih uslova, ako ne i najgori. Bilo je tako sklisko, tako teško", rekao je Norris nakon kvalifikacija tokom koji je Ale Albon udario u zid, a diskvalifikovani su Kimi Antoneli i Luis Hamilton. 

Karlos Sajnc je nakon trke takođe bio bijesan zbog uslova, ali i zbog kazne koju je dobio. Morao je zbog loših uslova i kvara na bolidu da zamijeni pokvareni dio, a zbog toga je kažnjen i pomjeren je deset mjesta unazad nakon prvih kvalifikacija. 

"Sada sam samo razočaran ishodom i ne želim mnogo da pričam zbog toga što se desilo. Za mene je ovo jasan primjer nečega što može da se poboljša", rekao je on. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:12
F1, A1
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

Možda će vas zanimati

Tagovi

Formula 1 Lando Noris Maks Ferstapen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC