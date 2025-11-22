Lando Noris u posljednjem momentu ukrao Maksu Ferstapenu pol u Las Vegasu

Ako Lando Noris odbrani svoju pol poziciju u Vegasu teško će ga iko stići do kraja sezone.

Izvor: DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nastavila se borba za titulu u Formuli 1, a vodeći u generalnom plasmanu Lando Noris osvojio je pol poziciju u Las Vegasu. Vozač Meklarena je u posljednjim momentima oteo prvo mjesto od Maksa Ferstapena. To mu je peta uzastopna pol pozicija i ako je sačuva biće jako blizu titule.

"Bilo je prokleto stresno. Bilo je prilično gadno, vjerovatno jedni od najgorih uslova, ako ne i najgori. Bilo je tako sklisko, tako teško", rekao je Norris nakon kvalifikacija tokom koji je Ale Albon udario u zid, a diskvalifikovani su Kimi Antoneli i Luis Hamilton.

Karlos Sajnc je nakon trke takođe bio bijesan zbog uslova, ali i zbog kazne koju je dobio. Morao je zbog loših uslova i kvara na bolidu da zamijeni pokvareni dio, a zbog toga je kažnjen i pomjeren je deset mjesta unazad nakon prvih kvalifikacija.

"Sada sam samo razočaran ishodom i ne želim mnogo da pričam zbog toga što se desilo. Za mene je ovo jasan primjer nečega što može da se poboljša", rekao je on.

(MONDO)

