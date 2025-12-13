Bijonsina kćerka se pojavila na utakmici Lejkersa i ukrala šou: Uslijedile poznate kritike

13-godišnja kćerka repera i pkevačice Bijonse već dugo privlači pažnju svojim modnim izdanjima, koja mnogi smatraju neprimkerenim njenim godinama, dok drugi njen stil ockenjuju kao odličan.

Izvor: Profimedia/Imagn Images/ddp USA

Blu Ajvi Karter zasjenila je oca Džej Zija, u roketkom zajedničkom izlasku kada su se pojavili na utakmici L.A. Lejkersa protiv San Antonio Sparsa.

13-godišnja kćerka repera i pjevačice Bijonse već dugo privlači pažnju svojim modnim izdanjima, koja mnogi smatraju neprimerenim njenim godinama, dok drugi njen stil ocjenjuju kao odličan.

No reintroduction needed: Jay-Z & Blue Ivy courtsidepic.twitter.com/B1ruvVlLUt — Los Angeles Lakers (@Lakers)December 11, 2025

I ovoga puta odlučila se za kul izgled u predimenzioniranoj bajkerskoj jakni sa upečatljivim bijelim prugama i širokim farmerkama, a pola vremena nosila je i sunčane naočare inspirisane 2000-im. Sve je upotpunila parom bordo patika Isabel Marant Bekett i srebrnom Diesel torbom punom dragulja.

Njen otac, s druge strane, zadržao je ležeran stil u običnoj crnoj majici sa kapuljačom i crnim pantalonama. Džej Zi je kao modne dodatke odabrao udobnu kapu, crne sunčane naočare i zlatni lanac.

Iako im se Bijonse nije pridružila, korisnici društvenih mreža odmah su primijetili kako Blu sve više liči na slavnu majku. Većina komentara bila je ista – da 13-godišnjakinja ponovo nije odjevena u skladu sa svojim godinama.

Slavna kćerka već je stekla pažnju svojim modnim izdanjima, posebno na luksuznim događajima. Prošlog mkeseca, Blu je uvrštena je u Power 100 časopisa Ebony Magazine, zajedno sa Mišel Obamom, Trejsi Elis Ros i Šejkilom O Nilom.

Publikacija je na svojoj veb-stranici detaljno opisala njena postignuća, pišući:

"Predstavljena globalnoj publici još dok je bila u Bijonsinom stomaku na dodjeli VMA nagrada 2011, Blu Ajvi je počela postavljati rekorde kao novorođenče, kada je njeno gugutanje na Džej Zijevoj pjesmi 'Glory' učinilo najmlađom osobom ikada na Billboardovoj listi."

(Mondo.rs)