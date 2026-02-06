Bijonse izgubila milione pratilaca nakon što je ime njenog supruga povezano sa Epstinovim slučajem

Američka pjevačica Bijonse navodno je izgubila oko 10 miliona pratilaca na Instagramu nakon što se ime njenog supruga Džej-Zija pojavilo u sudskim dokumentima povezanim sa pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pjevačica Bijonse suočila se sa naglim padom popularnosti na društvenim mrežama nakon što su početkom januara 2024. godine objavljeni sudski dokumenti koji se odnose na slučaj Džefrija Epstina. U tim spisima, koji su ponovo privukli veliku pažnju javnosti, spomenuta su imena brojnih uticajnih i poznatih osoba.

Među njima se našlo i ime repera Džej-Zija, supruga Bijonse. U dokumentima objavljenim ranije, Virdžinija Džufre, jedna od Epstinovih žrtava, posvjedočila je da je Džej-Zija vidjela u Epstinovoj kući u Palm Biču na Floridi. Pri tome je važno naglasiti da Đufre nije iznijela nikakve optužbe protiv repera, već ga je navela kao jednu od poznatih osoba koje je srela u Epstinovom okruženju.

Iako se navodi ne odnose direktno na Bijonse, sama činjenica da je njen suprug spomenut u kontekstu Epstinovog slučaja izazvala je burne reakcije u javnosti. Prema navodima brojnih korisnika i analitičara društvenih mreža, pjevačica je u kratkom periodu izgubila gotovo 10 miliona pratilaca na Instagramu.

Reakcije fanova su podijeljene. Dok jedni smatraju da Bijonse ne treba da snosi bilo kakve posljedice zbog poznanstava ili navodnih veza svog supruga, drugi izražavaju razočaranje i traže javno objašnjenje. Na društvenim mrežama vode se rasprave o tome da li javne ličnosti treba da odgovaraju za postupke ili krug ljudi svojih partnera.

Uprkos velikom interesovanju javnosti i medija, ni Bijonse ni Džej-Zi se do sada nisu zvanično oglasili povodom navoda iz sudskih dokumenata, niti o gubitku pratilaca na društvenim mrežama.