Kralja Čarlsa izviždali zbog princa Endrua i njegove povezanosti s Epstinom

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Britanskog kralja Čarlsa Trećeg tokom zvanične posjete selu Dedam u grofoviji Eseks dočekali su građani uz zvižduke zbog njegovog brata, princa Endrua i njegovih veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Čarlsu zviždali zbog princa endrua Izvor: Various/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom šetnje i susreta sa građanima, pojedini su kralju postavljali pitanja o ulozi kraljevske porodice u istrazi u vezi sa Epstinom, prenose britanski mediji.

Stariji muškarac je upitao Čarlsa o skandalu sa Epstinom, tražeći pravdu za žrtve.

"Čarlse, da li si vršio pritisak na policiju da počne istragu protiv Endrua?", upitao je.

Kralj nije reagovao na dobacivanja i nastavio je program posjete sa kraljicom Kamilom, a policija je udaljila demonstranta.

Prije dolaska kraljevskog para, u selu su bile razbacane štampane fotografije princa Endrua, koje je nedavno objavilo američko Ministarstvo pravde, uz poruku da "kraljevska porodica ne bi smjela da bude iznad zakona".

Stanovnici i lokalni zvaničnici uklonili su letke prije dolaska kralja. Uprkos tome, posjeta je održana prema planu, a kralj i kraljica sastali su se sa lokalnim ugostiteljima i predstavnicima zajednice.

Kralj se i tokom posjete katedrali Ličfild u Stafordširu u oktobru 2025. godine suočio sa kritikama zbog afere svog brata sa Epstinom.

