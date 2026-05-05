Georgina na Met Galu došla u vjenčanici

Georgina Rodrigez ponovo se našla na listi najgore obučenih na ovogodišnjoj Met Gali

Da novac ne znači i stil dokazale su brojne javne ličnosti u prošlosti, ali niko to ne radi tako loše kao Georgina Rodrigez. No, uporno se trudi da čitavom svijetu dokaže suprotno.

Problem je u tome što se njen pojam stila vezuje sa brendirane komade i ono "samo da sija i samo da je što veće".

No, ako je njoj lijepo - ko smo mi da se bunimo?

Ipak, iako naš posao nije da budemo modni kritičari, oni kojima jeste, ovogodišnje izdanje Georgine Rodrigez nisu ocijenili sa visokim ocjenama. Naprotiv.

Baš kao što smatra i publika na internetu, Georgina kao da je pošla da se uda na Met Galu ili je ovo način da vjereniku Kristijanu "suptilno" da do znanja da je vrijeme da konačno svom imenu doda Ronaldovo prezime.

Podsjetimo, Georgina i Kristijano su se odavno vjerili ali na "ludi kamen" nikako da stanu, te ovakve šale u komentarima ne treba da čude.

Inače, Georgina se na Met Gali pojavila u off-white svilenoj kombinaciji sa korsetom i velom preko glave, a ovaj autfit potpisuje Ludovic de Saint Sernin.