Georgina Rodrigez kritikovana zbog provokativnog stajlinga na gala večeri u Bijeloj kući. Pogledajte kako je njen izgled upoređen sa sofisticiranom Melanijom Tramp.

Izvor: Daniel Torok / Avalon / Profimedia

Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo prisustvovali su gala večeri u Bijeloj kući sa saudijskim prestolonasljednikom.

Georginin modni izbor izazvao je brojne kritike na društvenim mrežama zbog provokativnog stajlinga.

Nosila je tamnoplavu haljinu s otvorenim leđima, inspirisanu crvenim tepihom Holivuda.

Prva dama Melanija Tramp izabrala je sofisticiran i elegantan izgled, što je dodatno istaklo razliku u modnom utisku.

Georgina je kombinovala stajling sa svjetlucavim visećim minđušama i zalizanom punđom, dok su komentari korisnika društvenih mreža bili podijeljeni.

Kristijano Ronaldo i Heorhina Rodriguez nedavno su posjetili Vašington kao dio delegacije koja je pratila saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana tokom njegovog zvaničnog državnog posjeta SAD-u. Par je prisustvovao ekskluzivnoj gala večeri u Bijeloj kući, gdje su se susreli sa predsjednikom Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp.

Na gala večeri 18. novembra Georgina Rodriguez odabrala je tamnoplavu haljinu Gaja Laroša sa otvorenim leđima, inspirisanu izdanjem Hilari Svank sa dodjele Oskara 2005. godine. Iako je haljina bila upečatljiva, njen izbor izazvao je oštre kritike korisnika društvenih mreža.

"Pored Melanije izgleda kao seljanka. Još uvijek mora da gradi svoj stil, jer ovo definitivno nije primjerno za ovakav događaj", komentarisali su korisnici. Georgina je kosu stilizovala u čvrstu i zalizanu punđu, što je dodatno istaklo gola leđa, dok su svjetlucave viseće minđuše dodale dašak glamura.

Pogledajte kako je izgledala prilikom susreta sa Trampom:

Vidi opis "Pored Melanije izgleda kao seljanka": Svi komentarišu šta je Ronaldova vjerenica obukla na prijem u Bijelu kuću Kristijano Ronaldo i Heorhina Rodriguez Kristijano Ronaldo i Heorhina Rodriguez Kristijano Ronaldo i Heorhina Rodriguez Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Daniel Torok / Avalon / Profimedia Br. slika: 3 1 / 3 Izvor: Daniel Torok / Avalon / Profimedia Br. slika: 3 2 / 3 Izvor: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Br. slika: 3 3 / 3 AD

S druge strane, Melanija Tramp odabrala je sofisticiran i elegantan izgled - haljinu u nijansi smaragdno zelene, djelo dizajnera Elija Saba, uz diskretne dijamantne minđuše i jednostavne salonke, što je zaokružilo njen besprijekoran stajling.

A pogledajte Melanijin stil sa istog događaja:

Vidi opis "Pored Melanije izgleda kao seljanka": Svi komentarišu šta je Ronaldova vjerenica obukla na prijem u Bijelu kuću Melanija i Donald Tramp Melanija Tramp Melanija i Donald Tramp Melanija i Donald Tramp Melanija i Donald Tramp Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NATHAN HOWARD / UPI / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Georgina i Ronaldo su na večeri zabilježili i važne momente, uključujući viralni selfie Ronalda. Njihov dolazak označio je Ronaldov prvu fotografisani posjetu SAD-u od 2017. godine i bio je u skladu sa njegovom ulogom najplaćenijeg igrača Saudijske profesionalne lige u klubu Al-Nasr.