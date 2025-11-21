logo
Modna diplomatija: Melanija Tramp zna šta radi u smaragdnoj haljini

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Tokom posjete saudijskog princa Mohameda bin Salmana, prva dama SAD pojavila se u smaragdnozelenoj haljini dizajnera Elija Sabe. Ovaj izbor, iako efektan, bio je pažljivo promišljen i nosio je dublju poruku.

Melanija Tramp modna diplomatija Izvor: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia
  • Melanija Tramp nosila je smaragdnu haljinu.
  • Boja haljine simbolizuje Saudijsku Arabiju.
  • Izbor haljine bio je pažljivo promišljen.

Melanija Tramp je više puta pokazala da njeni modni izbori znače mnogo više od same estetike. Svaka odjeća koju nosi pažljivo je odabrana da prenese određene vrijednosti ili da se poveže sa kontekstom događaja. Ovoga puta, odlučivši se za haljinu u nijansi tamnozelene, prva dama je mogla da oda suptilno poštovanje prema Saudijskoj Arabiji, gdje je zelena simbol nacionalnog i vjerskog identiteta.

Haljina koja govori više od riječi

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Kreacija Elija Sabe, libanskog dizajnera, košta 3.000 evra i ističe se elegantnim krojem, prenosi Fanpage.it. Model bez naramenica, sa nježnim plisiranim detaljima na korsetu i suknji, naglašavao je sofisticiran stil Melanije Tramp. Ovaj izbor nije samo istakao njen modni ukus, već je i sugerisao svjesni pristup izgradnji međunarodnih odnosa.

Izvor: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia

Modne poruke prve dame

Ovo nije prvi put da Melanija Tramp koristi modu kao diplomatski alat. Tokom državne posjete Velikoj Britaniji 2019. godine, pojavila se u bijeloj "Guči" haljini sa printom londonskih simbola, poput Big Bena i Tower Bridge-a. To je bio jasan znak poštovanja prema britanskoj kulturi.

05:14
TRKA ZA PRVU DAMU AMERIKE: Žestok OKRŠAJ između ikone stila ili smerne profesorke – može biti samo JEDNA (KURIR TELEVIZIJA)
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(Mondo.rs)

