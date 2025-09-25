Ne zanimaju je oteta djeca: Melanija odbila da se vidi sa prvom damom Ukrajine

Prva dama SAD-a Melanija Tramp odbila je formalni sastanak sa Olenom Zelenskom, uprkos njenim zahtjevima.

Izvor: EPA/JIM LO SCALZO

Pažnju u Njujorku privukla je odluka Melanije Tramp da odbije formalni sastanak s ukrajinskom prvom damom Olenom Zelenskom, uprkos višestrukim zahtjevima Zelenske za razgovorom o otetoj ukrajinskoj djeci.

Prva dama SAD-a Melanija Tramp ugostila je u utorak supružnike svjetskih lidera na prijemu povodom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje je predstavila svoju novu inicijativu pod nazivom "Zajedno podstičemo budućnost”. Ipak, pažnju javnosti privukla je njena odluka da odbije formalni sastanak s ukrajinskom prvom damom Olenom Zelenskom, iako je Zelenska više puta tražila razgovor o temi otete ukrajinske djece.

Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Prijem je održan u raskošnoj, pozlaćenoj balskoj sali. Melanija je u kratkom, četvorominutnom govoru iznijela ciljeve svoje inicijative, usmjerene na dobrobit djece i bezbjednost vještačke inteligencije u digitalnom dobu. Pozvala je prisutne da se pridruže njenoj koaliciji i vode slične programe u svojim zemljama. Najavila je i da će se prvi sastanak koalicije održati u Bijeloj kući u prvom kvartalu 2026. godine.

Dok je Melanija govorila o zaštiti djece od štetnih tehnologija, Olena Zelenska, supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, stajala je na čelu mase ljudi, očajnički pokušavajući da privuče njenu pažnju. Zelenska je više puta zatražila formalni sastanak kako bi razgovarale o humanitarnoj krizi, prisilnom odvođenju više od 20.000 ukrajinske djece u Rusiju tokom rata. Međutim, prema riječima višeg savjetnika prve dame, ti zahtjevi su odbijeni.

"Nema ništa formalno. Naša prva dama će je danas neformalno pozdraviti iz pristojnosti, ali nije dogovoren suštinski razgovor”, rekao je Bekman za Fox News, prenosi Večernji list.

Izvor: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zelenska je ranije tog dana upozorila da bi, sadašnjim tempom, bilo potrebno 50 godina da se sva oteta ukrajinska djeca vrate kući. Melanija je u prošlosti pokazivala saosjećanje prema ukrajinskoj situaciji. U avgustu je napisala pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, moleći ga da pregovara o mirovnom sporazumu zbog "nevine djece“. To pismo je lično uručio predsjednikDonald Tramp tokom samita na Aljasci.

Nekoliko dana kasnije, ukrajinski predsjednik Zelenski je predao Melaniji pismo od Olene Zelenske, u kojem joj se zahvaljuje na podizanju svijesti o pitanju otete djece. Uprkos tim gestovima, izostanak formalnog sastanka razočarao je ukrajinsku delegaciju. Dok se prijem nastavljao, Zelenska je viđena kako stoji blizu lifta, čekajući priliku za razgovor koja se nije dogodila, prenosi Mirror.

(MONDO)