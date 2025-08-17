Melanija Tramp je poslala pismo Vladimiru Putinu.

Izvor: alex wroblewski/AFP/Sergey Bobylev / Sputnik/Profimedia

Melanija Tramp, supruga američkog predsjednika Donalda Trampa, poslala je pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Prva dama Sjedinjenih Država poslala je pismo Putinu dok je bio na Aljasci povodom sastanka sa Donaldom Trampom, a cijelo njeno pismo prenosi britanski list "Gardijan".

"Dragi predsjedniče Putin,

Svako dijete dijeli iste snove u svom srcu, bilo da su rođeni u ruralnoj sredini ili centru nekog grada. Oni sanjaju o ljubavi, mogućnostima i bezbjednosti.

Kao roditelj, naša dužnost je da nejgujemo nadu naredne generacije. Kao lider, naša dužnost je da budemo odgovorni prema svima, a ne samo nekolicini djece.

Moramo da težimo ka dostojanstvenom svijetu kako bi svaka duša mogla da ima mir i da joj budućnost bude zagarantovana. To je jednostavan koncept, gospodine Putin, vjerujem da se slažete.

Potomci svake generacije počinju svoj život sa čistotom i nevinošću koja je iznad geografije, vlade i ideologija. U današnjem svijetu, neka djeca imaju 'tih smijeh', netaknut tamom oko sebe.

Gospodine Putin, vi jednim potezom možete da povratite njihov melodični smijeh. Da biste sačuvali nevinost dece, vi neće služiti samo Rusiji, već i čovječanstvu.

Tako hrabra ideja prevazilazi sve ljudske podjele. Vi, gospodine Putin, ste spremni da implementirate ovu viziju jednim potpisom na papiru, vrijeme je", navodi se u pismu prve dame Amerike.

Pogledajte fotografije Melanije Tramp

Vidi opis Melanija poslala pismo Putinu tokom sastanka na Aljasci: "Jednim vašim potpisom vraćate osmijeh na lica djece" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: GWR / StarMax / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof je danas u velikom intervjuu za “CNN” otkrio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin popustio sa svojim ultimatumom o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. Pristao je čak i da Ukrajina dobije bezbjednosne garancije koje liče na član 5 NATO pakta.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp oglasio se kratkom i misterioznom porukom na svojoj društvenoj mreži “Truth social” o pregovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i uspostavljanju mira ili prekida vatre u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Trampom gdje je prethodni put ponižen nakon žestoke svađe pred kamerama, ali ovog puta ne ide sam, već će tu biti i brojni evropski lideri.

“Veliki napredak sa Ruskom Federacijom. Ostanite sa nama”, napisao je on.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio predlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora očekuje se u ponedjeljak u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci

Vidi opis Melanija poslala pismo Putinu tokom sastanka na Aljasci: "Jednim vašim potpisom vraćate osmijeh na lica djece" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Šta se desilo prethodnog puta na sastanku Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog?

Prethodni sastanak američkog i ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući je prošao katastrofalno. Dogodio se u petak 28. februara ove godine i izbila je žestoka svađa pred predstavnicima medija koji su takođe “napadali” Zelenskog, a sve je kulminiralo izbacivanjem iz Ovalne kancelarije.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog kada su se posvađali u Beloj kući

Vidi opis Melanija poslala pismo Putinu tokom sastanka na Aljasci: "Jednim vašim potpisom vraćate osmijeh na lica djece" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Chris Kleponis - CNP / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)