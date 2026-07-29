Irina Šajk, po svemu sudeći, ima novu ljubav, a njen izbor mnoge je začudio

Izvor: instagram/irinashayk/dbook

Fatalna manekenka Irina Šajk(40), ponovo je zauzeta, a prema pisanju stranih medija, njeno srce osvojio je dosta mlađi sportista, NBA zvijezda Devin Buker (29).

Vidi opis Irina Šajk zavela 11 godina mlađeg dečka Kendal Džener Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / irinashayk Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram / irinashayk Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / irinashayk Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram / irinashayk Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram / irinashayk Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram / irinashayk Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram / irinashayk Br. slika: 7 7 / 7

"Na samom je početku, ali se baš sviđaju jedno drugom", otkrio je izvor blizak paru i dodao da su ih upoznali zajednički prijatelji prije nekoliko mjeseci, kao i da se trude da provedu što više vremena zajedno tokom leta, prije nego što njemu počnu pripreme za novu sezonu.

"Očekujte da ćete vidjeti Irinu na nekim njegovim utakmicama", dodao je izvor. "Baš se zagrijala za njega."

Izvor: MN PRESS

U nedjelju je nalog Deuxmoi objavio fotografiju Bukera s leđa kako izlazi iz restorana Tutto Caffé u Ist Hemptonu, uz navode više izvora da su on i Irina viđeni zajedno u Hemptonsu.

Devin Booker was seen at Delilah’s Chase party alongside Irina Shayk.



The source claims Irina was frequently seen with Booker throughout the night and appeared to be “all over him.” However, the eyewitness also alleges that Booker was seen being affectionate with two other…pic.twitter.com/RtLirMtEMR — CantGuardBook (@CGBBURNER)July 27, 2026

Inače, i Irina i Devin iza sebe imaju veze sa poznatim ličnostima. Irina je od 2015. do 2019. godine bila u vezi sa Bredlijem Kuperom (51), sa kojim ima devetogodišnju kćerku Liju.

Izvor: Profimedia

Tokom 2021. godine kratko su je povezivali sa Kanjeom Vestom (49), a 2023. sa Tomom Brejdijem (48). Irina i bivša NFL zvijezda raskinuli su nakon manje od četiri mjeseca veze, a nakon toga Irina nije imala ozbiljniji odnos iako su je povezivali sa brojnim slavnim muškarcima.

Vidi opis Irina Šajk zavela 11 godina mlađeg dečka Kendal Džener Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SPLASH/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: SPLASH/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: SPLASH/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: SPLASH/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: SPLASH/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SPLASH/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: SPLASH/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SPLASH/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Što se tiče Bukera, on je duže vrijeme bio u turbulentnoj vezi sa Kendal Džener (30) od 2020. do 2022. godine.

U januaru su ponovo privukli pažnju javnosti zbog flertovanja na društvenim mrežama, a Buker je kasnije blago "prozvao" njenog drugog bivšeg dečka, Bed Banija, kada su ga na konferenciji za medije pitali da li je gledao nastup tog pjevača na poluvremenu Superbola 2026. godine.

Buker je odgovorio da nije, i ujedno je ispravio novinara koji ga je to pitao "u ime obožavatelja iz Portorika" kakav je osjećaj biti dio Bed Banijevog velikog uspjeha, jasno naglasivši: "Ja sam Meksikanac."

Inače, Kendal Džener je sada u vezi sa Džejkobom Elordijem (29). Izvor je prošlog mjeseca izjavio za Page Six da je zvijezda rijalitija Keeping Up With the Kardashians "luda" za glumcem iz serije "Euphoria" i da pokušava da ga zaštiti od medijskog ludila koje nosi zabavljanje sa članom porodice Kardašijan.

| Kendall Jenner and Jacob Elordi were spotted boarding a private jet alongside Kylie Jenner and Timothée Chalamet in San Diegopic.twitter.com/oT9UusFShC — Aliae (@celebthru)July 27, 2026

(Mondo.rs)