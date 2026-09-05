"Zašto on dobija nagradu za životno djelo?": Bred Pit ismijao Džordža Klunija na Filmskom festivalu u Veneciji

Džordžu Kluniju je prestižnu nagradu u srijedu, 2. septembra, uručila glumica Lora Dern

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Na otvaranju Filmskog festivala u Veneciji, Džordžu Kluniju uručen je Zlatni lav za životno djelo, a posebno iznenađenje bila je poruka njegovog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Breda Pita.

Kluniju je prestižnu nagradu u srijedu, 2. septembra, uručila glumica Lora Dern, koja je tom prilikom pročitala i Pitovu duhovitu poruku. Glumac je poručio da postoji jedna stvar koju bi svi trebalo da znaju o njegovom prijatelju, a to je da Džordž Kluni užasno pleše.

Pitova šala izazvala je pažnju prisutnih, a Dern je njegovu poruku pročitala tokom svečanosti posvećene 65-godišnjem Kluniju.

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"On može sve, da glumi, da producira, da se takmiči u bilo čemu, i u svemu je bolji od nas. Ali molim vas, ne puštajte ga na plesni podijum", poručio je Pit svom kolegi.

"Toga uopšte nije svjestan. I sada taj tip iz Kentakija s čudnim hodom, taj ugledni gospodin koji se pojavi svaki put kad ne možete da dobijete Breda Pita - jer nema nagrade po koju on ne bi došao - dobija nagradu za životno djelo? Zašto? Zašto uopšte volimo Džordža Klunija?", nastavila je Dern čitajući Pitovu poruku.

"On je šarmer, zafrkant, altruista, glumac i sportista. Jedina osoba koju želite uz sebe kada nastane kriza. Otac, suprug, svjetski čovjek, borac za pravdu i stvarno loš plesač", zaključio je Pit.

Priznanje za dugu i uspješnu karijeru

Džordž Kluni je u Veneciji bio i prošle godine, kada je tamo premijerno prikazan film "Jay Kelly", u kom takođe glumi Lora Dern. Kluni u filmu tumači glumca koji putuje Evropom uoči dodele nagrade kojom se odaje priznanje njegovoj karijeri. Kluni i Pit su upravo u Veneciji 2024. predstavili i svoj zajednički film "Wolfs". Bila je to njihova prva filmska saradnja nakon komedije "Spaliti nakon čitanja" (Burn After Reading) iz 2008. godine.

Dern se u govoru osvrnula na Klunijevu dugogodišnju karijeru glumca, reditelja i producenta. Podsjetila je i da je jedan od samo troje ljudi koji su tokom karijere bili nominovani za Oskara u šest različitih kategorija.

Kluni je dosad osvojio dva Oskara. Prvog je dobio 2006. za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "Syriana", a drugog 2013. kao producent filma "Argo" reditelja Bena Afleka. Ukupno je osam puta bio nominovan za tu nagradu.

"On je čovjek izuzetne ljudskosti i integriteta, neko ko je posvećen pomaganju drugima i istini. Uz sve to, osjeća potrebu da priča priče. To su priče koje nas zabavljaju, ali i podstiču da budemo bolji, da tražimo dobrotu u sebi i drugima. Priče koje štite naše slobode i pozivaju na odgovornost", rekla je Dern i dodala:

"I dok se bavi svim tim stvarima - kao glumac, scenarista, reditelj, producent i aktivista - ujedno je i najbolji prijatelj kog možete imati i najduhovitija osoba koju ćete upoznati. I da, dvaput je proglašen najseksi muškarcem na svijetu. Dvaput!"