Poznatu glumicu otjerali s crvenog tepiha: Skandal u Veneciji, svi se pitaju šta se desilo (Video)

Glumica Nina Dobrev se spremila da pozira fotografima iz cijelog svijeta, kada je prišao pripadnik obezbjeđenja

Izvor: Instagram/nina

Nina Dobrev doživjela je neprijatnost tokom pojavljivanja na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji, kada joj je pripadnik obezbjeđenja naglo prišao i pokazao da mora da napusti prostor predviđen za fotografisanje.

Glumica je u tom trenutku pozirala okupljenim fotografima, koji su je dozivali kako bi se okrenula prema njihovim kamerama. Međutim, njeno fotografisanje ubrzo je prekinuo član obezbjeđenja, koji joj je prišao, podigao ruku i jasno stavio do znanja da treba da nastavi dalje.

Njegov potez zatekao je Dobrev, koja je djelovala vidno zbunjeno jer joj nije bilo jasno zbog čega mora tako brzo da se skloni sa crvenog tepiha. Prije nego što je otišla, podigla je ruku kako bi pozdravila publiku, a neprijatnost je pokušala da prikrije usiljenim osmijehom.

Pogledajte:

a Nina Dobrev sendo expulsa do tapete vermelho do Festival de Veneza ontem, eu teria evaporado de tanta vergonhapic.twitter.com/xJ5la9ZCFU — ☙ (@layzhis)September 3, 2026

Snimak ovog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao burne reakcije njenih pratilaca. Brojni korisnici ostali su iznenađeni načinom na koji se pripadnik obezbjeđenja ophodio prema glumici, dok su drugi pretpostavili da je problem nastao zbog strogo određenog rasporeda na crvenom tepihu.

"Zašto su tako otjerali Ninu sa crvenog tepiha?", upitao je jedan korisnik.

"Da li je ostala predugo ili je problem bio u organizaciji? U svakom slučaju, bilo je sramotno“, glasio je drugi komentar.

(Nova, MONDO)