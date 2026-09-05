Amal Kluni zablistala sa Džordžom u Veneciji: Na sebi nosila nakit vrijedan čak 400.000 dolara

Na crvenom tepihu Amal Kluni se pojavila uz supruga Džordža Klunija, koji je te večeri dobio nagradu za životno djelo

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Amal Kluni pojavila se na Filmskom festivalu u Veneciji u glamuroznom izdanju, a posebnu pažnju privukao je nakit koji je nosila. Poznata advokatica za ljudska prava (48) ponijela je komade "Cartier" nakita čija se ukupna vrijednost procjenjuje na gotovo 400.000 dolara.

Pogledajte kako je Amal izgledala na Filmskom festivalu:

Na svečanoj ceremoniji nosila je upečatljive minđuše i narukvicu ovog luksuznog brenda. Minđuše "En Équilibre" izrađene su od 18-karatnog belog zlata, smaragda, oniksa i dijamanata, a prema podacima sa sajta "Cartiera", njihova cijena iznosi oko 149.000 dolara.

Uz njih je nosila i "Reflection de Cartier" narukvicu, izrađenu od 18-karatnog bijelog zlata i ukrašenu sa čak 138 dijamanata. Ovaj raskošni komad nakita procijenjen je na 224.000 dolara.

Amal je izgled dodatno upotpunila sa dva srebrna prstena, od kojih je jedan krasio veliki zeleni dragi kamen.

Na crvenom tepihu pojavila se uz supruga Džordža Klunija, koji je te večeri dobio nagradu za životno djelo. Par je bio savršeno usklađen, a Amal je još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od najbolje obučenih žena na svjetskoj javnoj sceni.

Pogledajte kako su Amal i Džordž izgledali na festivalu:

Advokatica je zablistala u dugoj crnoj haljini do poda, sa plisiranim detaljima i duplim bretelama. Kreaciju Toma Forda, nastalu u saradnji sa Hajderom Akermanom, upotpunila je crnom torbicom i elegantnim cipelama sa visokom potpeticom.

Dugu kosu nosila je u nežnim, kaskadnim talasima, dok je šminka bila diskretna, ali efektna, naglašene trepavice, ružičasto rumenilo i prirodno istaknute usne zaokružili su njen izgled.

Džordž Kluni (65), koji je iste večeri primio priznanje za životno djelo, odlučio se za klasičan crni smoking i leptir-mašnu. Glumac je ranije tokom dana otkrio i kako planira da proslavi priznanje. Na pitanje novinara šta će raditi nakon ceremonije, kroz šalu je odgovorio:

"Šta ću da radim večeras? Pijem."

Još fotgorafija Amal i Džordža:

Vidi opis Amal Kluni zablistala sa Džordžom u Veneciji: Na sebi nosila nakit vrijedan čak 400.000 dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FIORANI FABIO, AGENZIA SINTESI / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mirco Toniolo / AGF / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mirco Toniolo / AGF / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Mirco Toniolo / AGF / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Potom je objasnio da on i Amal planiraju večeru u jednom od venecijanskih restorana, opisujući grad kao posebno mjesto za takve večeri.

"Naći ćemo neko zabavno mjesto za večeru, moja žena i ja", rekao je glumac, a zatim se našalio na račun supruginog glamuroznog izdanja:

"Amal će nositi veoma lepu haljinu, tako da ćemo morati da pazimo gde idemo."

Par je u Veneciju stigao dan ranije, u utorak, 1. septembra, i već tada privukao pažnju svojim izdanjima.

Amal i Džordž su u italijanski grad stigli brodom, a fotografije i snimci njihovog dolaska brzo su se proširili. Na jednom od snimaka vidi se Kluni kako se osmehuje i maše fotografima nakon što je izašao iz čamca.

Pogledajte fotografije Džordža Klunija sa festivala:

Za putovanje Amal je izabrala elegantan zeleni komplet od svile, koji su činili top, šorts i blejzer, dok je Džordž nosio crnu polo majicu i bele pantalone.

Oboje su svoj opušteni stajling upotpunili velikim tamnim naočarima za sunce, a njihov dolazak još jednom je pokazao da i van crvenog tepiha privlače veliku pažnju javnosti.

(People/MONDO)