Slavni glumac uslikan u invalidskim kolicima: Izašao iz ilegale, javnost u nevjerici (Foto)

Glumac Nik Nolti, usnimljen je u Veneciji nakon višegodišnje medijske izolacije

Izvor: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid / Profimedia

Glumac Nik Nolti, koji je tri puta nominovan za Oskara, ali i otvoreno tokom godina pričao o problemima sa kojima se suočavao, uslikan je u četvrtak u Veneciji.

Zvijezda ostvarenja "48 sati" sa Edijem Marfijem pojavio se u invalidskim kolicima, što je bio šok za sve nakon višegodišnje medijske ilegale i spekulacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Evo kako sada izgleda:

Izvor: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid / Profimedia

Nik Nolti, koji sada ima 85 godina, pojavio se na Filmskom festivalu u Veneciji zbog ostvarenja "Družina", u kojem igra sa Kejsijem Aflekom.

Izvor: printscreen/youtube/Jimmy Kimmel Live

Problemi sa zakonom od rane mladosti

Rođen je 1941. godine u uspješnoj porodici iz Omahe. Njegov otac važio je za najboljeg igrača američkog fudbala na koledžu, dok mu je djed s majčine strane, Metju Lender King, bio cijenjeni izumitelj i pionir avijacije.

Tokom kasnih šezdesetih i početkom sedamdesetih prošlog vijeka za život je zarađivao kao model i radnik na građevini.

Prva zapaženija uloga i priznanje kritike uslijedili su nakon mini serije "Bogataš, siromah", 1976. No, projekat koji ga je lansirao u holivudsku orbitu stigao je šest godina kasnije. Bila je to komična akcija "48 sati", gdje mu je društvo pravio Edi Marfi, tada takođe početnik u filmskoj industriji.

48 sati Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Classic Trailers

Nik Nolti se nalazi i na listi vječitih "oskarovskih" gubitnika, uz Glen Klouz, Džonija Depa, Harisona Forda i još neka dobro poznata imena iz svijeta kinematografije. Prvu nominaciju je dobio 1991. za dramu "Princ plime", i mnogi su bili ubijeđeni da će poslije Zlatnog globusa stići i "zlatni dječak". Druge dvije donijela su mu ostvarenja "Grad zločina" i "Ratnik". No, ima još mnogo zlata i Oskara vrijednih naslova u njegovoj radnoj biografiji.

Jedva izbjegao kaznu od 45 godina zatvora

Ako zanemarimo podatak da je izbačen sa nekoliko fakulteta zbog lošeg ponašanja i slabih ocjena, sve je počelo 1965, kada je uhapšen zbog falsifikovanja dokumenata. Osuđen je na čak 45 godina zatvora, ali je uspio da se izvuče, tačnije da se provuče kroz iglene uši, pošto su optužbe na kraju odbačene.

Zbog ovog problema bio je nepodoban za služenje vojnog roka, iako je smatrao svojom obavezom da učestvuje u Vijetnamskom ratu. I danas tvrdi da se zbog toga u mladosti kao muškarac osjećao "nepotpunim".

Izvor: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Iz dosijea se izdvaja i slučaj iz 2002, kada je imao još jedan blizak susret s organima reda i zakona. Tada je u Malibuu uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola, ali su nalazi pokazali da je bio pod uticajem droge koja se koristi za silovanje. Oštro je opovrgao insinuacije da ga je iko ikada silovao, ali je priznao da je opijat koristio iz "medicinskih razloga".

To nije bio jedini slučaj da je došao u sukob sa zakonom. Kada su nevolje počele da se nižu, a depresija da uzima maha, prijavio se u centar za odvikavanje.

Ni na ljubavnom planu nije mu bilo dosadno – ženio se četiri puta, ima i dvoje djece. Sin Brouli (39) i kćerka Sofija (18) takođe se bave glumom. Svojevremeno se zabavljao i sa koleginicama Debrom Vinger i Viki Luis.

(Žena,MONDO)