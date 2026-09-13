Avangardni kolektiv Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp stiže u Banjaluku

Avangardni muzički kolektiv stiže u Banjaluku: Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp nastupa u Jazavcu

Izvor: Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

Švajcarski avangardni muzički kolektiv Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (OTPMD) nastupiće 23. septembra u Gradskom pozorištu Jazavac u Banjaluci, u okviru balkanske turneje.

Kolektiv sa sjedištem u Ženevi poznat je po neobičnom spoju različitih muzičkih pravaca, eksperimentalnim zvučnim pejzažima i energičnim nastupima uživo. Grupa je osnovana početkom 2000-ih, a ime je dobila po francuskom umjetniku Marselu Dišanu, jednom od najznačajnijih predstavnika dadaizma i konceptualne umjetnosti.

Muzika OTPMD-a oslanja se na uticaje roka, džeza, panka i world musica, uz improvizaciju, nekonvencionalnu instrumentaciju i složene ritmove. Upravo su koncerti posebno važan dio njihovog stvaralaštva, a nastupi su obilježeni spontanošću i istraživanjem novih zvučnih prostora.

Nakon nastupa u Sloveniji i Hrvatskoj, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp stiže u BiH, gdje će, osim Banjaluke, 22. septembra nastupiti i u Novom Travniku.

Banjaluka će tako 23. septembra ugostiti kolektiv koji već više od dvije decenije pomjera granice između različitih muzičkih žanrova i umjetničkih formi.

Balkanska turneja OTPMD-a obuhvata nastupe u Ljubljani, Tolminu, Koprivnici, Kninu, Novom Travniku, Banjaluci, Zagrebu, Beogradu, Kragujevcu, Istanbulu, Skoplju, Prištini i Tirani.