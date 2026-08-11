Propovijed Nika Kejva kod kule Nebojša

Ispod Kalemegdanske tvrđave u Beogradu prije nekoliko večeri prisustvovao sam najboljem koncertu u životu.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Da ste te večeri u podnožju Kalemegdanske tvrđave anketirali okupljene fanove Nika Kejva, i pitali ih o religioznosti, ubijeđen sam da bi se ogromna većina izjasnila kao ateisti. Ili bi, u najboljem slučaju, odgovarali da su agnostici. A onda je na scenu izašao Kejv i već u prvoj pjesmi, "Get Ready for Love", bez ikakve zadrške počeo da hvali Gospoda, kao da je kakav sveštenik. Gotovo u svakoj noti, svakom instrumentu i stihu išlo je neko njegovo tiho ili glasno "Gospodi pomiluj".

To se na najogoljeniji način osjetilo u pjesmi "Joy", uz njegov glas i klavir. To je tužbalica od koje ti srce stane: dok opisuje "radosti života" koji je prožet najvećim mogućim crnilom i smrću sina, on uspijeva da pronađe tu radost samo uz opciju da klekneš na koljena i pomoliš se - jer u takvim trenucima ništa drugo i nije moguće.

A nažalost, Kejv je takvih lomova u životu imao napretek. Od heroinske zavisnosti do onog najgoreg, nepojmljivog gubitka dvojice sinova. To živ čovjek ne može da preživi i ostane normalan, osim rijetkih. Gledati ga i slušati dok sjedi za klavirom i pjeva, a ne osjetiti njegovu iskrenu ljubav za cijeli ljudski rod, praktično je nemoguće osim ako niste nekakav sociopata. Znojio se u tamnom odijelu na tridesetak stepeni, ali ruku bih u vatru stavio da je iz njegovog oka potekla i poneka stvarna suza. Nije to bila gluma i izvještačenost, nije to bio dio "entertejmenta" svjetskog selebritija koji dođe u zemlju takozvanog Trećeg svijeta da odradi posao, uzme pare i naguli, već duboka umjetnost proistekla iz iskrene, čiste boli.

Dok sam ga gledao, misli su mi odlutale na moj prvi susret s njegovim likom i djelom. Bilo je to preko filma Vima Vendersa "Nebo nad Berlinom", ostvarenja koje je takođe prožeto dubokim religijskim motivima. Film prati anđele koji lutaju podijeljenim Berlinom, slušaju ljudske misli i osjećaju beskrajnu otuđenost, ali ne mogu direktno da učestvuju u životu. Jedan od njih, Danijel, zaljubio se u artistkinju na trapezu i odlučio da se odrekne besmrtnosti kako bi postao čovjek - odnosno da bi osjetio pravu bol, ljubav i ljudskost. U ključnoj sceni filma, upravo u nekom mračnom klubu, Kejv sa The Bad Seeds svira "From Her to Eternity" - i u tom trenutku anđeo prelazi na stranu smrtnika. Ljudski život, sa svim svojim patnjama i mukom, ipak je vrijedniji od nebeske praznine.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Upravo je tu pjesmu Kejv odabrao kao drugu na tvrđavi. U Vendersovom filmu je u mislima istakao da neće pjevati o "njoj", ali bez "nje" ni anđelima, a kamoli običnim smrtnicima, život ne bi imao nikakav smisao. Ona je kao so - može se živjeti, ali je baš bljutavo.

Takvu vrstu "soli" moja gospođa je meni ponudila kupovinom ulaznica za ovaj koncert i to povodom 50. rođendana, pa mi je te večeri bila bliža možda više nego ikad. Iako Kejv uopšte nije po njenom ukusu. Štaviše, dok je bend grmio i prašio "Tupelo" - priču o gradiću poharanom tornadom u kom se rodio Elvis, Kralj - ona se zezala na račun vijesti tog dana kako je izvjesnu Jelenu muž zaboravio na granici. Podbadala me s osmijehom: "Bože, što ti mene nisi ostavio na granici?"

Smijao sam se njenoj opaski, ali i ona je bila svjesna da uživo gledamo nekoga ko je u današnjoj muzici najbliži pojmu kralja - ili možda nekog savremenog proroka.

Pitao sam se te večeri još da li stvarno postoji posebna veza između publike u Srbiji i Kejva o kojoj mnogi govore. I te kako je moguća. Od samog početka karijere dolazio je u Beograd, još kao mladi frontmen benda The Birthday Party. Godinama kasnije, na brojnim turnejama, stavljao je srpsku prestonicu kao obavezno mjesto, a u intervjuu engleskim medijima priznao je da mu je koncert iz 2017. godine u Areni bio nešto sasvim posebno.

Izvor: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Ali, ta veza nije samo u koncertima - ona ima i svoju krvnu, istorijsku nit. Gitarista koji je godinama sarađivao s njim i u Grindermanu i The Bad Seeds Džordž (Đorđe) Vještica, porijeklom je iz Like. Njegovi roditelji su odmah poslije Drugog svjetskog rata emigrirali u Englesku, gdje se Džordž i rodio početkom pedesetih. Ne znam šta je njegovog oca Nikolu i majku Martu natjeralo da odu - najvjerovatnije siromaštvo, mada je moguće i da su bili pristalice pobijeđene strane odane kralju. Ali, znam pouzdano da je više od trideset žrtava s njegovim prezimenom skončalo u ustaškom logoru Jasenovac. Nisu, svi bili Ličani - bilo je tu i Krajišnika ali ako poznajete imalo geografiju i istoriju tog našeg podneblja, znate da je to isti narod, danas razdvojen granicama dvije države, izranjavan istim istorijskim lomovima.

Nema sumnje da je upravo Džordž pričao australijskom velikanu o svom porijeklu i tom teškom balastu koji nosimo. Čitao sam negdje da je Kejv čak na jednom od ranijih koncerata u Beogradu i rekao publici: "E, imam i ja jednog vašeg ovdje". Kroz Džordža, Kejv je opipao puls naše kolektivne boli, pa nas možda zato i razumije bolje ili mi njega.

Koncert je trajao skoro dva i po sata, bez pravih pauza. Kejv je skakao s klavira na ivicu bine, penjao se na ruke publike tokom "Papa Won’t Leave You, Henry", potpisivao ploče i knjige fanovima u prvim redovima, bilo mu je nejasno glasno "pumpanje" iz mase, ali je kroz smijeh rekao da je "uvjeren da je to neka dobra stvar".

Pogledajte 02:29 Nik Kejv ušao u publiku, "hoda" po rukama Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Potom se iz nasmijanog lica punog života u tren oka vraćao u onu mračnu, propovjedničku ozbiljnost. Nizale su se "O Children" i "Red Right Hand", vjerovatno najveći hit koji je dodatno popularizovala britanska serija "Peaky Blinders". Od starijih stvari odsvirao je još "Weeping song", a za sam kraj ostavio je "Into My Arms".

Počeo je sam, za klavirom. A onda u jednom momentu utihnuo i slušao kako je na hiljade ljudi - i ateista i vjernika - pjevalo njegove stihove iz petnih žila. Kejv je na kraju samo rekao: "Hvala" - i otišao.

A svi mi kod kule Nebojša smo zaćutali. Trajalo je kratko, samo jedan tren, ali u tom momentu smo bili svi jednako oduševljeni ljepotom Kejvove muzike i propovjedi o radosti života, ma koliko bio težak.

P.S. Kao da smo bili na liturgiji pod kalemegdanskim zidinama.

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(MONDO)