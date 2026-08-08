Muzičar je napravio potez o kom će se pričati godinama, sišao je sa bine direktno u prve redove, dok ga je publika nosila!

Izvor: MONDO

Koncert Nika Kejva i benda "The Bad Seeds" na Donjem Kalemegdanu u Beogradu obilježio je trenutak koji će publika dugo pamtiti.

Australijski muzičar spustio se sa bine među fanove, a publika ga je potom podigla i nosila na rukama dok je nastavljao da pjeva.

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Kejv je bez zadrške prišao prvim redovima, prepustio se publici i u jednom trenutku našao se iznad mase obožavalaca. Stotine ruku pružale su se prema njemu, dok su ga fanovi pridržavali i nosili kroz masu.

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Ovaj potez dodatno je podigao atmosferu na koncertu, a granica između izvođača i publike na nekoliko trenutaka praktično je nestala.

Snimci sa koncerta pokazuju Kejva kako pjeva dok ga publika drži iznad sebe, u prizoru koji je izazvao ovacije i oduševljenje prisutnih.

Nik Kejv se u Beograd vratio nakon devet godina, a koncert na Donjem Kalemegdanu dio je njegove velike evropske turneje sa bendom „The Bad Seeds“.

Pogledjate fotografije sa koncerta:

Vidi opis Nik Kejv napravio haos u Beogradu: Sišao u publiku, ljudi ga nosili na rukama (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 20 / 20

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