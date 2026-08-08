Nik Kejv napravio haos u Beogradu: Sišao u publiku, ljudi ga nosili na rukama (Video)

Muzičar je napravio potez o kom će se pričati godinama, sišao je sa bine direktno u prve redove, dok ga je publika nosila!
Izvor: MONDO
Koncert Nika Kejva i benda "The Bad Seeds" na Donjem Kalemegdanu u Beogradu obilježio je trenutak koji će publika dugo pamtiti.
Australijski muzičar spustio se sa bine među fanove, a publika ga je potom podigla i nosila na rukama dok je nastavljao da pjeva.
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02:29Nik Kejv ušao u publiku, "hoda" po rukama
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO
Kejv je bez zadrške prišao prvim redovima, prepustio se publici i u jednom trenutku našao se iznad mase obožavalaca. Stotine ruku pružale su se prema njemu, dok su ga fanovi pridržavali i nosili kroz masu.
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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO
Ovaj potez dodatno je podigao atmosferu na koncertu, a granica između izvođača i publike na nekoliko trenutaka praktično je nestala.
Snimci sa koncerta pokazuju Kejva kako pjeva dok ga publika drži iznad sebe, u prizoru koji je izazvao ovacije i oduševljenje prisutnih.
Nik Kejv se u Beograd vratio nakon devet godina, a koncert na Donjem Kalemegdanu dio je njegove velike evropske turneje sa bendom „The Bad Seeds“.