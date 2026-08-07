"Tuga je samo druga strana ljubavi": Tragedija koja je slomila Nika Kejva i pjesma nastala iz najveće boli

Nik Kejv večeras će nastupiti na Donjem Kalemegdanu, a u njegovom opusu nalazi se i jedna od možda najpotresnjih numera ikada "I Need You".

Izvor: EPA/JOSE SENA GOULAO

Nik Kejv, jedna od najvećih rok legendi svih vremena, večeras će nastupiti u Beogradu, na Donjem Kalemegdanu pred publikom koja ga se uželjela. Već je izvjesno da pjevati mnoge od njegovih najvećih hitova, a na repertoaru bi mogla da se nađe i jedna sasvim posebna pjesma "I Need You".

Izvor: EPA/QUIQUE GARCIA

Iza ovih jednostavnih riječi krije se jedna od najpotresnijih priča u modernoj muzici. Pjesma je nastala u vrijeme kada je Kejva zadesila tragedija od koje se malo koji roditelj oporavi - 2015. godine, njegov petnaestogodišnji sin Artur tragično je izgubio život nakon pada sa stijene u Brajtonu.

Kejv je u tom trenutku radio na albumu "Skeleton Tree", a tuga i šok izbrisali su sve dotadašnje koncepte. "I Need You" ostala je zabilježena kao ogoljeni, iskreni krik oca koji se suočava sa nenadoknadivim gubitkom.

Da stvar bude još teža, sudbina ga je ponovo udarila 2022. godine, kada je preminuo i njegov stariji sin Džetro.

Govoreći o tragedijama koje su mu promijenile život, Kejv je kasnije otvoreno govorio kako danas gleda na tugu i gubitke:

"Tuga nije nešto iz čega jednostavno 'izađete' i nastavite dalje. Ona ostaje sa vama zauvijek. Ali vremenom shvatite da je tuga zapravo samo druga strana ljubavi - to je sva ona ljubav koju ste imali za nekoga, a koju više nemate kome direktno da date."

Poslušajte tešku baladu:

Nick Cave - I need you Izvor: YouTube

Evo kako glase emotivni stihovi numere "I need you" koju je posvetio sinovima:

Kad se osećaš kao neko ko voli

Ništa više nije važno

Video sam te kako stojiš tamo, u supermarketu

Tvoja crvena haljina pada, tvoje oči su uperene ka zemlji

Ništa više nije važno, ništa stvarno nije važno

Kada ode onaj koga voliš.

I dalje to imam u sebi - ljubavi, potreban si mi

Potreban si mi u srcu, u mom srcu!

Jer ništa više nije važno

Stojim na vratima

Ideš ka mom stanu

U svojoj crvenoj haljini, raspuštene kose

Volimo one koje možemo

Jer ništa više nije važno

Potreban si mi u mom srcu,

Trebam te, oh bebo, ne počinji.

Jer ništa više nije važno

Pratili smo linije na dlanovima naših ruku

Stojimo u supermarketu, a nikada se ne držeći za ruke

U tvojoj crvenoj haljini, padaš, padaš, upadaš

Dugi crni auto čeka u blizini

Nedostaješ mi, sada kada si otišao zauvek

Jer ništa više nije važno

Potreban si mi u mom srcu

Potreban si mi

Raspadamo se

Jer ništa više nije važno

O, te noći slupali smo se kao voz

Dok automobili mile po pljusku

Nikada se nisam osećao dobro zbog toga, niti ću ikada

Jer ništa više nije važno

Pa, ništa više nije važno

Rekao sam ništa, ništa, ništa

Trebam, trebam, trebaš mi

Trebaš mi, trebaš mi

Samo diši, samo diši, samo diši, samo diši...

Samo diši, samo diši, samo diši, samo diši...

Samo diši, samo diši, samo diši, samo diši...

Samo diši, samo diši, samo diši, samo diši...

Objašnjenje pesme

U pjesmi "I Need You", Kejv ne peva na uobičajen način. Njegov glas varira, lomi se, drhti i na tren ispada iz intonacije.

Izvor: EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

Zajedno sa svojim najbližim saradnikom Vorenom Elisom, Kejv je odlučio da na albumu ostavi autentični snimak iz studija, bez ikakvog naknadnog tehničkog uljepšavanja ili "peglanja" vokala. Slušajući pjesmu, publika ne sluša samo muziku, već doslovno svedoči trenutku u kom se čoveku raspada svijet.

Iako u tekstu pominje ženu u "crvenoj haljini" (što je slika njegove supruge Suzi Brik sa kojom prolazi kroz tragediju) i svakodnevne scene poput stajanja u supermarketu, pesma je prožeta motivima nesreće i gubitka: