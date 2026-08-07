"Tuga je samo druga strana ljubavi": Tragedija koja je slomila Nika Kejva i pjesma nastala iz najveće boli

Nik Kejv večeras će nastupiti na Donjem Kalemegdanu, a u njegovom opusu nalazi se i jedna od možda najpotresnjih numera ikada "I Need You".
Nik Kejv, jedna od najvećih rok legendi svih vremena, večeras će nastupiti u Beogradu, na Donjem Kalemegdanu pred publikom koja ga se uželjela. Već je izvjesno da pjevati mnoge od njegovih najvećih hitova, a na repertoaru bi mogla da se nađe i jedna sasvim posebna pjesma "I Need You".
Iza ovih jednostavnih riječi krije se jedna od najpotresnijih priča u modernoj muzici. Pjesma je nastala u vrijeme kada je Kejva zadesila tragedija od koje se malo koji roditelj oporavi - 2015. godine, njegov petnaestogodišnji sin Artur tragično je izgubio život nakon pada sa stijene u Brajtonu.
Kejv je u tom trenutku radio na albumu "Skeleton Tree", a tuga i šok izbrisali su sve dotadašnje koncepte. "I Need You" ostala je zabilježena kao ogoljeni, iskreni krik oca koji se suočava sa nenadoknadivim gubitkom.
Da stvar bude još teža, sudbina ga je ponovo udarila 2022. godine, kada je preminuo i njegov stariji sin Džetro.
Govoreći o tragedijama koje su mu promijenile život, Kejv je kasnije otvoreno govorio kako danas gleda na tugu i gubitke:
"Tuga nije nešto iz čega jednostavno 'izađete' i nastavite dalje. Ona ostaje sa vama zauvijek. Ali vremenom shvatite da je tuga zapravo samo druga strana ljubavi - to je sva ona ljubav koju ste imali za nekoga, a koju više nemate kome direktno da date."
Poslušajte tešku baladu:
Evo kako glase emotivni stihovi numere "I need you" koju je posvetio sinovima:
Kad se osećaš kao neko ko voli
Ništa više nije važno
Video sam te kako stojiš tamo, u supermarketu
Tvoja crvena haljina pada, tvoje oči su uperene ka zemlji
Ništa više nije važno, ništa stvarno nije važno
Kada ode onaj koga voliš.
I dalje to imam u sebi - ljubavi, potreban si mi
Potreban si mi u srcu, u mom srcu!
Jer ništa više nije važno
Stojim na vratima
Ideš ka mom stanu
U svojoj crvenoj haljini, raspuštene kose
Volimo one koje možemo
Jer ništa više nije važno
Potreban si mi u mom srcu,
Trebam te, oh bebo, ne počinji.
Jer ništa više nije važno
Pratili smo linije na dlanovima naših ruku
Stojimo u supermarketu, a nikada se ne držeći za ruke
U tvojoj crvenoj haljini, padaš, padaš, upadaš
Dugi crni auto čeka u blizini
Nedostaješ mi, sada kada si otišao zauvek
Jer ništa više nije važno
Potreban si mi u mom srcu
Potreban si mi
Raspadamo se
Jer ništa više nije važno
O, te noći slupali smo se kao voz
Dok automobili mile po pljusku
Nikada se nisam osećao dobro zbog toga, niti ću ikada
Jer ništa više nije važno
Pa, ništa više nije važno
Rekao sam ništa, ništa, ništa
Trebam, trebam, trebaš mi
Trebaš mi, trebaš mi
Samo diši, samo diši, samo diši, samo diši...
Samo diši, samo diši, samo diši, samo diši...
Samo diši, samo diši, samo diši, samo diši...
Samo diši, samo diši, samo diši, samo diši...
Objašnjenje pesme
U pjesmi "I Need You", Kejv ne peva na uobičajen način. Njegov glas varira, lomi se, drhti i na tren ispada iz intonacije.Izvor: EPA/CHRISTIAN MONTERROSA
Zajedno sa svojim najbližim saradnikom Vorenom Elisom, Kejv je odlučio da na albumu ostavi autentični snimak iz studija, bez ikakvog naknadnog tehničkog uljepšavanja ili "peglanja" vokala. Slušajući pjesmu, publika ne sluša samo muziku, već doslovno svedoči trenutku u kom se čoveku raspada svijet.
Iako u tekstu pominje ženu u "crvenoj haljini" (što je slika njegove supruge Suzi Brik sa kojom prolazi kroz tragediju) i svakodnevne scene poput stajanja u supermarketu, pesma je prožeta motivima nesreće i gubitka:
- Stih o "dugačkom crnom automobilu koji čeka" direktna je aluzija na pogrebno vozilo.
- Neprekidno ponavljanje stihova "ništa više nije važno" opisuje stanje utrnulosti nakon gubitka nekog najdragocjenijeg.
- Posebno je potresan stih "Volimo one koje možemo" koji u kontekstu cijele tragedije dobija posebnu težinu, s obzirom da je Kejv otac četiri sina, a danas su jedino živi Luk i Erl.
- Dramatični završetak u kom on desetinama puta ponavlja "samo diši" opisuje fizičku borbu čovjeka koji u potpunom rastrojstvu pokušava da natjera sopstveno tijelo na najosnovniju funkciju - da ostane u životu.