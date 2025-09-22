Život su mu obilježile tragedije: Nik Kejv slavi 68. rođendan

Život Nika Kejva, muzičara koji ima veliki broj fanova, obilježili su veliki gubici i bol.

Australijski muzičar, kantautor i pisac Nik Kejv, jedan je od onih umjetnika čiji se život i djelo neraskidivo prepliću.

Njegova muzika, protkana tamom, biblijskim motivima i snažnim emocijama, postala je prepoznatljiva širom svijeta, ali iza nje stoji život obilježen i ličnim tragedijama.

Od malog mjesta do muzičke legende

Rođen je na današnji dan, 22. septembra 1957. godine u Varingalu, Australiji. Sa bendom "The Birthday Party" početkom osamdesetih stekao je reputaciju buntovnika podzemne scene, ali je pravi globalni uspjeh došao sa formiranjem "Nick Cave and the Bad Seeds".

Pjesme poput "The Mercy Seat", "Into My Arms" i "Red Right Hand" postale su klasici – introspektivne, bolne i snažne.

Njegov stil opisuje se kao jedinstvena mješavina rokenrola, gotskog zvuka i poetske lirike. Kejv ne piše samo muziku, već i romane, scenarija i eseje, gradeći svoj status kultnog umjetnika.

Privatni život - ljubav i gubici

Kejv je poznat po svom povučenom privatnom životu, iako u pjesmama nikada nije bježao od intime. Oženjen je Suzi Bik, bivšim modelom, a par živi u Brajtonu u Engleskoj. Ipak, njegova porodična priča obilježena je velikim gubicima.

Godine 2015. njegov sin Artur, tada šesnaestogodišnjak, tragično je preminuo nakon pada sa litice u Brajtonu. Ova tragedija ostavila je dubok trag na Kejva i njegovu porodicu, a reflektovala se i u njegovom stvaralaštvu – albumi "Skeleton Tree" (2016) i "Ghosteen" (2019) nastali su kao intimna svjedočanstva bola i tugovanja.

Nažalost, porodicu je pogodila još jedna tragedija - 2022. godine preminuo je i njegov drugi sin, Džetro Lenezbi, što je Kejvu donijelo novu bol.

Muzika kao lijek i bjekstvo

Uprkos svemu, Nik Kejv ostaje vijeran umjetnosti. Njegovi koncerti danas nisu samo muzički nastupi, već gotovo duhovna iskustva, gdje publika svjedoči i umjetniku i čovjeku koji ne bježi od sopstvene ranjivosti. Nekoliko puta nastupao je i u Beogradu.

Kejv često kaže da umjetnost ne liječi rane, ali pomaže da se kroz njih prođe. Možda je upravo zbog toga njegova muzika toliko snažna – jer je u njoj uvijek iskren, bez obzira na bol, gubitke i uspone.

Poslije njegovog koncerta jedan fan se zamonašio

Na jednom nastupu Nika Kejva, bio je i mladi makedonski fan koji će se poslije ovog koncerta zamonašiti. Monah Kiril je ispričao svoju priču neposredno pred izlazak Kejva na binu u Skoplju.

"Odrastao sam uz muziku Nika Kejva koji je imao veliki uticaj na mene, i konačno, upravo je on odredio moj životni poziv. Bio sam 2009. na koncertu Kejva u Beogradu, i nakon što se završio regularni dio, on je pitao nas fanove, koju pjesmu da izvede na bis. Uzviknuo sam 'Into My Arms'. Bio sam na deset metara od njega, susreli su nam se pogledi, nastala je tišina, onda se on okrenuo ka bendu i rekao 'Into My Arms'. Bila je to velika katarza, već sam dobio poziv od Boga za monaštvo, a Nik Kejv me je te večeri podstakao da donesem konačnu odluku. To je bio moj posljednji koncert poslije koga sam otišao da se zamonašim", izgovara u dahu monah Kiril u bekstejdžu za Nedeljnik.

