Brazil je donio nova pravila za organizatore velikih događaja, nakon što se desila tragedija u kojoj je djevojka na koncertu izgubila život.

Izvor: ALLISON DINNER/EPA

Brazil je donio nova pravila za organizatore velikih događaja, a mjere koje se odnose na dostupnost vode i prodaju ulaznica već su dobile neformalni naziv "Zakon Tejlor Svift".

Nova pravila za organizatore većih događaja

Predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva potpisao je dvije uredbe kojima se uvode obaveze za organizatore događaja sa više od 1.000 posjetilaca, ali i nova pravila za kompanije koje prodaju ulaznice. Odluka je povezana sa tragedijom koja se dogodila 2023. godine, kada je 23-ogodišnja Ana Klara Benevides preminula nakon što joj je pozlilo tokom koncerta Tejlor Svift u Rio de Žaneiru.

Vidi opis Brazil usvojio "Zakon Tejlor Svift" nakon smrti djevojke: 3 godine poslije tragedije na koncertu uvedene ove mjere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/taylorswift Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/taylorswift Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/taylorswift Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/taylorswift Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/taylorswift Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/taylorswift Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/taylorswift Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/taylorswift Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/taylorswift Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/taylorswift Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/taylorswift Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/taylorswift Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ekstremna vrućina na koncertu

Ana Klara Benevides je izgubila svijet tokom nastupa u uslovima ekstremne vrućine, a kasnije je preminula u bolnici. Forenzička analiza utvrdila je da je došlo do srčanog zastoja povezanog sa iscrpljenošću izazvanom toplotom.

Pogledajte kako Tejlor dodaje vodu fanovima u prvom redu:

Taylor passing out water at hew show last night ❤️#TaylorSwift#TaylorSwift1989pic.twitter.com/tc1Ivglqd3 — Maryna Oleksina (@maryna_oleksina)November 18, 2023

Njena smrt pokrenula je veliko nezadovoljstvo među publikom, i otvorila pitanje bezbjednosti ljudi na masovnim događajima, naročito kada se održavaju tokom veoma visokih temperatura.

Voda više ne smije da bude nedostupna publici

Jedna od najvažnijih novina odnosi se upravo na vodu.

Organizatori događaja koji okupljaju više od 1.000 ljudi moraće da obezbijede besplatnu pijaću vodu na mjestima koja su lako dostupna posjetiocima. Pravilo važi i za događaje na otvorenom i za one koji se održavaju u zatvorenim prostorima, bez obzira na to da li su temperature visoke, piše NME.

Posjetiocima će, takođe, biti omogućeno da unesu sopstvene boce sa vodom. Organizatori mogu da propišu koja vrsta ambalaže je dozvoljena, ali takva ograničenja moraju biti opravdana bezbjednosnim razlozima i unaprijed saopštena publici. Na ovaj način, Brazil želi da spriječi situacije u kojima veliki broj ljudi nema jednostavan pristup vodi tokom višesatnih koncerata i drugih manifestacija.

| The Brazilian government introduced the “Taylor Swift Law”, inspired by her Eras Tour stop in the country, against ticket scalpers and assures free water distribution at any upcoming cultural events.pic.twitter.com/voFsycRgse — Taylor Swift HQ (@TSwiftHQ13)August 31, 2026

Kraj skrivenim troškovima prilikom kupovine karata

Druga uredba odnosi se na tržište ulaznica i pokušaj države da ograniči masovnu kupovinu karata radi njihove kasnije preprodaje.

Prodajne platforme ubuduće će morati da kupcu prikažu ukupnu cijenu i sve naknade već tokom procesa kupovine. Dodatni troškovi ne bi smjeli da se pojavljuju tek pred završetak transakcije.

Nova pravila predviđaju i besplatan prenos vlasništva nad ulaznicom preko zvanične prodajne platforme. Ako se događaj otkaže, odloži ili značajno promijeni, kupac će moći da bira između nekoliko opcija — odlaska na novi termin, dobijanja kredita za buduću kupovinu ili povraćaja cjelokupnog iznosa.

Posebna pažnja posvećena je i automatizovanoj kupovini. Organizatori i prodajne platforme moraće da uvedu mjere protiv masovne kupovine karata pomoću botova, programa i drugih automatizovanih sistema.

Stroža pravila i za ulaznice sa popustom

Uredba se bavi i polovnim kartama. Kompanije neće smjeti da uvode prepreke koje građanima otežavaju ostvarivanje prava na ovu pogodnost.

Prodavci će morati da objavljuju podatke o ukupnom broju karata i broju ulaznica namijenjenih kupcima koji imaju pravo na popust, kao i podatke o tome koliko ih je zaista prodato.

Država će tako imati bolji uvid u način na koji se karte distribuiraju i da li se zakonske pogodnosti za građane zaista poštuju.

Presidente LULA assinando o decreto CONTRA o cambismo e que garante água GRATUITA em eventos!



É 13 no Spotify e na URNA!@LulaOficial❤️⭐️pic.twitter.com/LJzA90k8J5 — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr)August 31, 2026

Sve je počelo tragedijom na koncertu 2023. godine

Ana Klara Benevides prisustvovala je koncertu Tejlor Svift u Rio de Žaneiru u novembru 2023. godine. Tog dana vladale su ekstremne vremenske prilike, a veliki broj posjetilaca imao je problema zbog vrućine.

Vijest o njenoj smrti izazvala je snažnu reakciju javnosti. Obožavaoci su tražili da se uvedu bolji uslovi za zaštitu publike, naročito kada je riječ o vodi i mogućnosti da posjetioci unesu sopstvene boce.

Još slika Tejlor Svift pronađite u galeriji:

(Nova / MONDO)št