Majka i ćerka za 1.000 evra napravile kuću sa 7 prostorija: Prvo su im se smijali, a sad im se svi dive

Marija i Edna napravile su kuću od recikliranih materijala, a za njihovu priču čuo je cijeli svijet.

Izvor: Instagram printscreen / ednadantas.eco

Majka i ćerka iz Brazila izgradile su kuću koristeći više od 8.000 recikliranih staklenih flaša.

Projekat je nastao iz želje da se smanji otpad koji je godinama zagađivao lokalne plaže.

Njihov projekat posao je simbol održivosti, kreativnosti i rušenja predrasuda o ženama u svijetu građevine.

Na malom brazilskom ostrvu, gdje se tirkizno more susreće sa netaknutom prirodom, dvije žene pokazale su kako upornost i kreativnost mogu da pretvore problem u rješenje. Umjesto da zatvaraju oči pred gomilama otpada koje su ostajale na plažama nakon turističke sezone, majka i ćerka odlučile su da odbačenim staklenim flašama podare novi, bolji život. Rezultat njihove nesvakidašnje ideje danas privlači pažnju ljudi širom svijeta.

Naime, Edna, 55-godišnja edukatorka i žena koja je odrasla u siromašnom dijelu Brazila, još kao dijete naučila je da se sve može ponovo iskoristiti, prenosi Naj žena. Od bambusa je pravila igračke, koristila ono što drugi odbacuju i živjela u duhu preživljavanja i snalažljivosti.

"Tada nismo znali da je to ekologija. To je bio život", kaže Edna, koja je tu filozofiju prenijela i na svoju ćerku Mariju Gabrijeli, danas dizajnerku održive mode. Pored porodične veze, njih dvije dijele i snažno kulturno nasljeđe i duboku povezanost sa prirodom.

"Kuća od soli" nastala iz otpada

Tokom pandemije, dok su posmatrale kako se priroda zatrpava otpadom, Edna je izgovorila rečenicu koja je promijenila sve:

“Želim da napravim kuću od staklenih flaša.”

Tako je nastala "Kuća od soli".

Za samo dvije godine, majka i ćerka su sakupile više od 8.000 staklenih flaša i od njih, zajedno sa recikliranim drvetom i drugim materijalima, izgradile kuću sa sedam prostorija. Zidovi su pažljivo slagani od stakla, pregrade su napravljene od paleta, a čak su i neki detalji krova nastali od recikliranih materijala poput tubica paste za zube.

Prvi dio kuće bio je tek mala prostorija od 20 kvadrata, koja je služila kao radionica dok je gradnja trajala. Nije bilo klasičnog kupatila, sudovi su se prali u lavoru, a uslovi su bili daleko od idealnih, ali vizija nikada nije nestala.

Ženska snaga u građevini i životu

Tokom rada suočavale su se i sa predrasudama. Kao žene u prostoru koji se i dalje smatra "muškim", često su morale da dokazuju da znaju šta rade.

Vidi opis Majka i ćerka za 1.000 evra napravile kuću sa 7 prostorija: Prvo su im se smijali, a sad im se svi dive Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ednadantas.eco Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ednadantas.eco Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ednadantas.eco Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / ednadantas.eco Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ednadantas.eco Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / ednadantas.eco Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ljudi su stalno pokušavali da nas ispravljaju, kao da nismo sposobne da vodimo ovaj projekat", kaže Marija.

Ali danas, njihova kuća stoji kao dokaz suprotnog, da znanje, vizija i upornost nemaju pol. "Kuća od soli" možda na prvi pogled izgleda neobično, ali za Ednu i Mariju ona je mnogo više od arhitekture. To je dom izgrađen iz otpada, ali ispunjen smislom. Dom koji ne krije svoju priču, već je ponosno nosi.

I možda najvažnije, dom koji pokazuje da se od onoga što drugi odbacuju može stvoriti nešto što traje.