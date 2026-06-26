Mali stan od 40 kvadrata u kojem nikad nema nereda: 5 rješenja koja će vas oduševiti, jedno usvajate 100%

Pogledajte kako je mali i mračan stan na obodu Milana transformisan u svijetao, fluidan i fleksibilan porodični dom uz pomoć 5 genijalnih dizajnerskih trikova.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Zamjena klasičnih zidova kliznim panelima od poda do plafona omogućila je da se spavaća soba u malom stanu po potrebi potpuno spoji sa ostatkom stana, propuštajući prirodnu svjetlost duboko u enterijer tokom dana.

u malom stanu po potrebi potpuno spoji sa ostatkom stana, propuštajući prirodnu svjetlost duboko u enterijer tokom dana. Multifunkcionalni namještaj je spas za malu kvadraturu : sofa se pretvara u ležaj za goste, dok ugradni drveni paneli na zidovima imaju estetsku funkciju, ali i ulogu da sakriju klima-uređaje i tehniku.

: sofa se pretvara u ležaj za goste, dok ugradni drveni paneli na zidovima imaju estetsku funkciju, ali i ulogu da sakriju klima-uređaje i tehniku. Problem kupatila bez spoljnih prozora rešen je ugradnjom unutrašnjih staklenih otvora sa čeličnim ramom, čime je omogućeno da prirodno svjetlo iz svjetlijih djelova stana nesmetano ulazi u prostor tokom cijelog dana.

Uređenje malog stana predstavlja jedan od najvećih inženjerskih i estetskih izazova u savremenom dizajnu enterijera, a ovaj stan na obodu Milana savršen je primjer kako se taj izazov rješava.

Nekada mračan i potpuno zatvoren prostor, zahvaljujući pametnom arhitektonskom rješenju, transformisan je u svijetao, fluidan i nevjerovatno fleksibilan dom za tročlanu porodicu.

Ključ uspjeha leži u potpunom premještanju kuhinje i kupatila, čime je postignuto prirodno kretanje kroz prostor.

Evo ključnih dizajnerskih lekcija i trikova koji su primenjeni u ovom stanu, a koje možete prepisati za svaki mali prostor:

1. U hodniku nema nereda

Ulazna zona je maksimalno organizovana kako bi se izbjeglo nakupljanje stvari, što je česta boljka malih kvadratura. Na mestu gde je bio zid, sad je ugradni plakar koji krije osigurače, ključeve i obuću za tekuću sezonu. Sa suprotne strane nalazi se plakar sa ogledalom i integrisanim osvetljenjem za sezonsku garderobu, koji ujedno vizuelno duplira širinu hodnika. Iznad ulaznih vrata zadržan je mali, originalni prozor za ventilaciju, koji propušta svjetlost iz unutrašnjosti, ali čuva privatnost.

mali stan od 40 kvadrata u kojem nema nereda

Izvor: Youtube / Never Too Small

2. Dnevni boravak sa multifunkcionalnim namještajem

Dnevna soba je u potpunosti orijentisana ka balkonu i zelenilu parka. Namještaj u ovoj zoni je prilagodljiv i svijetao:

Multifunkcionalna sofa: Kauč presvučen crvenim mebl-štofom dijeli istu bazu sa bočnim stočićem i pomijeranjem jastuka lako se transformiše u ležaj za goste.

Kauč presvučen crvenim mebl-štofom dijeli istu bazu sa bočnim stočićem i pomijeranjem jastuka lako se transformiše u ležaj za goste. Skrivanje tehnike: Otvorene police na zidu kombinovane su sa kliznim drvenim panelom koji ima funkciju da elegantno sakrije klima-uređaj kad on nije u upotrebi.

3. Industrijska kuhinja od nerđajućeg čelika u centru doma

Nasuprot velikim prozorima smještena je dugačka linijska kuhinja od nerđajućeg čelika. Izbor materijala je hrabar i praktičan – čelična radna površina s vremenom dobija patinu, dok je cokla na zidu napravljena od komada starog, polomljenog mermernog stola. U prostoru gdje je nekada stajao frižider sad je dodatna radna površinu sa policama na dohvat ruke, a na prozorima su ugrađene automatske roletne koje olakšavaju kontrolu svjetlosti u toku dana.

Izvor: Youtube / Never Too Small

4. Spavaća soba odvojena kliznim ogledalima

Spavaća soba više nije odvojena. Ona se nadovezuje direktno na kuhinjski prostor, a dijele je samo klizni paneli od poda do plafona. Kada su paneli otvoreni, popodnevna zapadna svjetlost dopire duboko u unutrašnjost cijelog stana. Kada se zatvore, dobija se intimna i tiha zona za spavanje. Sa unutrašnje strane, ova klizna vrata su zapravo velika ogledala, dok se plakari za garderobu elegantno nastavljaju na njih.

Izvor: Youtube / Never Too Small

5. Kupatilo bez spoljnih prozora

Skriveno iza još jednog dekorativnog panela, kupatilo je izvedeno u umirujućoj paleti nežnoljubičastih i zelenih tonova. S obzirom na to da se nalazi u samom jezgru zgrade i nema spoljne prozore, arhitekte su primijenile genijalan trik – ugradili su dva unutrašnja prozora sa čeličnim ramom prema svetlijim zonama stana (jedan fiksni i jedan koji se otvara radi ventilacije). Na taj način kupatilo dobija prirodnu svjetlost tokom cijelog dana, a u kompaktan prostor uspješno su integrisane mašina za pranje i sušenje veša, izliveni betonski lavabo i tuš-kabina sa dubljim koritom koja po potrebi služi i kao plitka kada.

Pogledajte ovaj mali stan u galeriji slika.