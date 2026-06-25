Zašto vam kupatilo izgleda skučeno i zastarjelo: Izbjegnite ovih 6 grešaka i izgledaće duplo veće

Možda nije problem u kvadraturi, već u vašim navikama ili pogrešnim izborima pri samom uređenju.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Svijetle boje, velika ogledala i dobro osvjetljenje mogu učiniti da malo kupatilo izgleda znatno prostranije.

Previše sitnih elemenata i stvari na vidiku stvara utisak skučenosti, čak i kada prostora ima dovoljno.

Nekoliko pažljivo odabranih promena često daje bolji rezultat od skupog renoviranja.

Malo kupatilo ne mora da bude sinonim za skučen i nefunkcionalan prostor. Često nije problem u broju kvadrata, već u detaljima koji vizuelno opterećuju prostoriju i čine je manjom nego što zaista jeste. Dizajneri enterijera upozoravaju da se iste greške stalno ponavljaju, ali i da se većina njih može ispraviti jednostavnim i pristupačnim rešenjima.

1. Previše opreza sa bojama i dezenima

Kada uređuju malo kupatilo, mnogi igraju na sigurno. Biraju neutralnu boju zidova, izbjegavaju tapete i zaziru od bilo kakvog dezena iz straha da će prostor izgledati još manje. Dizajneri smatraju da je takav pristup često pogrešan. Tapete u kupatilu, zanimljiv dezen ili upečatljiva zavjesa za tuš mogu da dodaju dubinu prostoru. Na taj način kupatilo djeluje i vizuelno veće.

Slična greška javlja se i kod boja. Kada je sve u istoj nijansi, bez kontrasta i teksture, prostor lako postaje ravan i monoton. Mnogo prijatniji efekat postiže se kombinovanjem sličnih tonova i prirodnih materijala koji unose dinamiku bez osećaja prenatrpanosti.

2. Premali elementi ne štede prostor

Na prvi pogled djeluje logično da u malom kupatilu treba birati što manje ormariće, ogledala i sanitarije. Rezultat često bude suprotan od očekivanog, prenosi Ona. Proporcionalno odabrani komadi daju utisak uređenosti i promišljenog dizajna, a to se posebno odnosi na ogledala. Malo ogledalo sa jednom lampom iznad njega često "prekida" prostor i vizuelno spušta plafon. Veće ogledalo privlači pogled naviše i stvara osjećaj dodatne veličine. Sličan efekat postiže se i pločicama koje se protežu do samog plafona. Zid tada djeluje više, a prostor cjelovitije.

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3. Nered na vidljivim površinama

Četkice, kreme, šamponi, kozmetika, peškiri i razni sitni predmeti brzo mogu da preuzmu svaki slobodan centimetar. Kada su površine zatrpane stvarima, kupatilo automatski izgleda manje nego što zaista jeste, jer nered stvara osjećaj skučenosti čak i kada prostor nije mali. Zbog toga stručnjaci savetuju da se odlaganje u kupatilu planira unapred. Zatvoreni ormarići, fioke sa pregradama i skrivene police ostavljaju mnogo uredniji utisak od otvorenih polica prepunih proizvoda.

4. Tamne boje zatvaraju prostor

Oko ovog savjeta mišljenja su često podijeljena, ali mnogi dizajneri smatraju da tamne nijanse u malim kupatilima mogu da pojačaju osjećaj zatvorenosti. Svetliji tonovi reflektuju više svjetlosti i vizuelno uvećavaju prostor. Kada su zidovi, plafon i veći dio enterijera u sličnim svijetlim nijansama, granice prostorije postaju manje izražene. Slično važi i za rasvjetu. Slabo osvjetljenje može da stvori prijatnu atmosferu, ali često čini da kupatilo izgleda poput male zatvorene kutije. Mnogo bolje rješenje su kvalitetna svjetla uz mogućnost podešavanja jačine osvjetljenja.

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5. Previše različitih materijala u istoj prostoriji

Pločice jednog dezena na podu, drugog u tuš-kabini, trećeg iza lavaboa i četvrtog na jednom dijelu zida mogu da unesu vizuelni haos. Svaka promjena materijala ili boje zaustavlja pogled, a što je više takvih prelaza, prostor djeluje manji. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se uređenje malog kupatila zasniva na kontinuitetu. Kada se isti materijal koristi na više površina, prostor izgleda skladnije i prostranije.

6. Samo jedna sijalica na plafonu nije dovoljna

Jedna centralna sijalica često ostavlja sjenke u uglovima i vizuelno "spljošti" prostor. Kupatilo mnogo bolje izgleda kada se koristi više izvora svjetlosti. Osvjetljenje oko ogledala posebno doprinosi osjećaju dubine i jasnoći prostora.

Probajte da promijenite nešto od navedenog i uvjerićete se da nekoliko pažljivo odabranih izmjena često vrijedi više od skupog renoviranja, a kupatilo koje je juče delovalo skučeno može već sutra izgledati znatno veće i urednije.