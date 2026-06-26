logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kuća u obliku jajeta: Na 20 kvadrata stali kuhinja, kupatilo i spavaća soba

Kuća u obliku jajeta: Na 20 kvadrata stali kuhinja, kupatilo i spavaća soba

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Jedinstven dizajn koji u malom prostoru obuhvata sve neophodno - od kreveta, preko kuhinje, do kupatila i polica za odlaganje.

Neobična kuća u obliku jajeta: Na samo 20 kvadrata ima sve za život Izvor: Frederik Vercruysse/ dmvA / Ferrari / Profimedia

Belgijski arhitektonski biro dmvA došao je na jednu sjajnu ideju kada su lokalni urbanisti odbili dogradnju kancelarije koju je trebalo da projektuju.

Rešenje je bilo da željenu kućicu naprave u obliku jajeta i učine mobilnom. Rezultat je pokretna mikrokuća koja objedinjuje kuhinju, kupatilo i spavaću sobu na svega 20 kvadratnih metara. Prednji konusni dio otvara se i otkriva unutrašnjost, a postoji i bočni ulaz.

Zvanično nazvana Blob VB3, ova kuća je napravljena od livenog poliestera na konstrukciji od šperploče.

Suština dizajna zasniva se na mreži pregrada nalik kutijama za jaja, ugrađenih neposredno uz unutrašnje zidove. Te pregrade služe za odlaganje kuhinjske opreme, mogu se kombinovati kako bi se dobio prostor za krevete na sprat, a na užem kraju ostavljaju mjesto za vrata koja odvajaju kupatilo.

Na drugom kraju moguće je otvoriti zid i napraviti otvorenu verandu, čime se dobija još više potencijalnog prostora. Belgijski biro izradio ga ovu kućicu kao kreativnu kućnu kancelariju u dvorištu za kompaniju XfactorAgencies.

Kućica ima zaštitni razmak između unutrašnje i spoljne školjke, ispunjen izolacijom.

Približno je veličine velike kamp-prikolice i može se lako podići i prevesti na novu lokaciju. Unutrašnji zidovi obloženi su minimalističkom mrežom osvijetljenih niša koje služe kao police i prostor za odlaganje.

Uprkos maloj kvadraturi, ova kućica funkcioniše kao mikrodom sa integrisanim krevetom, kompaktnom kuhinjom, krovnim prozorom i malom kupatilskom jedinicom. Stoga može služiti kao stambeni objekat za one koji vole manji prostor, ali i kao kancelarija, kuća za goste ili baštenska kućica.

(Zadovoljna.rs/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma montažne kuće savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA