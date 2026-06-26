Kuća u obliku jajeta: Na 20 kvadrata stali kuhinja, kupatilo i spavaća soba

Jedinstven dizajn koji u malom prostoru obuhvata sve neophodno - od kreveta, preko kuhinje, do kupatila i polica za odlaganje.

Izvor: Frederik Vercruysse/ dmvA / Ferrari / Profimedia

Belgijski arhitektonski biro dmvA došao je na jednu sjajnu ideju kada su lokalni urbanisti odbili dogradnju kancelarije koju je trebalo da projektuju.

Rešenje je bilo da željenu kućicu naprave u obliku jajeta i učine mobilnom. Rezultat je pokretna mikrokuća koja objedinjuje kuhinju, kupatilo i spavaću sobu na svega 20 kvadratnih metara. Prednji konusni dio otvara se i otkriva unutrašnjost, a postoji i bočni ulaz.

Zvanično nazvana Blob VB3, ova kuća je napravljena od livenog poliestera na konstrukciji od šperploče.

Suština dizajna zasniva se na mreži pregrada nalik kutijama za jaja, ugrađenih neposredno uz unutrašnje zidove. Te pregrade služe za odlaganje kuhinjske opreme, mogu se kombinovati kako bi se dobio prostor za krevete na sprat, a na užem kraju ostavljaju mjesto za vrata koja odvajaju kupatilo.

Na drugom kraju moguće je otvoriti zid i napraviti otvorenu verandu, čime se dobija još više potencijalnog prostora. Belgijski biro izradio ga ovu kućicu kao kreativnu kućnu kancelariju u dvorištu za kompaniju XfactorAgencies.

Kućica ima zaštitni razmak između unutrašnje i spoljne školjke, ispunjen izolacijom.

Približno je veličine velike kamp-prikolice i može se lako podići i prevesti na novu lokaciju. Unutrašnji zidovi obloženi su minimalističkom mrežom osvijetljenih niša koje služe kao police i prostor za odlaganje.

Uprkos maloj kvadraturi, ova kućica funkcioniše kao mikrodom sa integrisanim krevetom, kompaktnom kuhinjom, krovnim prozorom i malom kupatilskom jedinicom. Stoga može služiti kao stambeni objekat za one koji vole manji prostor, ali i kao kancelarija, kuća za goste ili baštenska kućica.

(Zadovoljna.rs/Mondo)