Riješite se neprijatnih mirisa: Kako brzo i efikasno očistiti buđ iz veš mašine

Mašine su idealno okruženje za razvoj buđi jer su mračne, vlažne i pune ostataka deterdženta, omekšivača, mirisnih kuglica, kao i nečistoća i bakterija sa odjeće.

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Buđ u veš mašini najčešće nastaje zbog vlage, ostataka deterdženta i zatvorenih vrata nakon pranja.

Najčešće se zadržava na gumi, fiokama za deterdžent i filterima.

Prevencija je uvijek najbolje rješenje, a ako se buđ već pojavila, potrebno je dubinsko čišćenje.

Mašina za pranje veša je jedan od uređaja bez kojih ne možemo da zamislimo život, ali je nevjerovatno koliko rijetko se sjetimo da je i njoj neophodno čišćenje.

Jedan od prvih znakova da je veš mašini potrebno čišćenje jeste neprijatan, ustajao miris. Kod veš mašina taj miris gotovo uvijek ukazuje na prisustvo buđi, koje se razvijaju na gumenim dijelovima, ali i u fiokama za deterdžent, filterima i odvodnim sistemima.

Zašto se buđ razvija u veš mašini i kako je spriječiti?

Veš mašine predstavljaju idealno okruženje za razvoj buđi jer su mračne, vlažne i pune ostataka deterdženta, omekšivača, mirisnih kuglica, kao i nečistoća i bakterija sa odjeće. Najveći uzrok razvoja buđi jeste zadržavanje vlage, posebno u gumenoj zaptivci vrata, fiokama za deterdžent i filterima. Da biste to spriječili, ostavljajte vrata mašine otvorena između pranja ili ih nakon upotrebe prebrišite suvom krpom. Redovno čišćenje i izbjegavanje pretjerane upotrebe deterdženata takođe pomažu u sprečavanju stvaranja naslaga koje hrane buđ.

Ako je prostorija sa veš mašinom vlažna ili slabo provetrena, buđ se može razvijati brže. Ventilator, odvlaživač vazduha ili sredstva za upijanje vlage mogu pomoći u smanjenju problema.

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Čime očistiti buđ iz veš mašine?

Kada se buđ već pojavi, obično je potrebno temeljno čišćenje. Tablete za čišćenje veš mašine korisne su za redovno održavanje, ali kod buđi su često potrebna snažnija sredstva. Proizvođači najčešće preporučuju izbjeljivač na bazi hlora (varikinu), ali se mogu koristiti i hidrogen ili destilovano bijelo sirće.

Važno je koristiti ih pažljivo - nikada ne miješajte varikinu sa sirćetom ili hidrogenom, jer se tada oslobađaju toksični gasovi opasni po ljude i životinje.

Brzo uklanjanje buđi

Ako primijetite blag miris buđi, problem se možda može riješiti jednostavnim čišćenjem. Gumu na vratima nježno povucite i prebrišite krpom natopljenom bijelim sirćetom. Ako je buđ vidljiva, poprskajte gumu sirćetom, ostavite da djeluje jedan minut, a zatim obrišite vlažnom krpom.

Zatim provijerite fioke za deterdžent. Ako se mogu izvaditi, operite ih toplom vodom i deterdžentom za sudove. Ako ne mogu, obrišite ih vlažnom krpom, a potom očistite sirćetom kako biste uklonili buđ i neprijatne mirise. Ako buđ ostane vidljiva ili se miris i dalje osjeća, potrebno je dubinsko čišćenje.

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Kako dubinski očistiti veš mašinu

1. Ispraznite mašinu

Bubanj mora da bude potpuno prazan, a fioke bez deterdženta, omekšivača ili izbjeljivača.

2. Dodajte sredstvo za čišćenje

Varikina: 1 šolja direktno u bubanj ili pola šolje u fioku za deterdžent.

Hidrogen: 1 šolja u bubanj ili pola šolje u fioku.

Belo sirće: 2 šolje u bubanj ili 1 šolja u fioku za deterdžent.

3. Pokrenite program na visokoj temperaturi

Uključite standardni program sa toplom vodom ili program za dezinfekciju, ako ga mašina posjeduje.

4. Očistite fioke za deterdžent

Pratite uputstvo proizvođača. Ako se fioke vade, potopite ih 10 minuta u toplu vodu sa deterdžentom za sudove, zatim ih očistite sunđerom ili mekanom četkom, isperite i osušite.

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5. Očistite gumu na vratima i mješač (za mašine sa vratima odozgo)

Zaptivku prebrišite sirćetom. Kod tvrdokornih naslaga poprskajte je sirćetom, ostavite minut i zatim obrišite. Kod mašina sa gornjim otvorom očistite i centralni mješač, posebno ako služi i kao posuda za omekšivač.

6. Očistite filter

Filter može biti smješten u centralnom mješaču, na ivici bubnja, iza servisnih vrata ili pored pumpe i odvodnog crijeva. Izvadite ga, očistite prostor oko njega i potopite filter 10 minuta u toplu sapunicu. Potom ga nežno istrljajte mekanom četkom i vratite na mjesto.

7. Pokrenite još jedan kratak ciklus pranja

Iako nije obavezno, preporučuje se da nakon dubinskog čišćenja pustite još jedno kratko pranje bez veša kako biste uklonili eventualne ostatke sredstava za čišćenje i neprijatne mirise.