logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Genijalan trik, pod je suv": Svi su se oduševili kad su vidjeli kako ova žena čisti filter veš mašine

"Genijalan trik, pod je suv": Svi su se oduševili kad su vidjeli kako ova žena čisti filter veš mašine

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Žena pokazala kako čisti filter veš mašine, a da pod ostane suv.

Kako se čisti filter veš mašine Izvor: TikTok/lifebytheparsons

Svi znamo osjećaj strijepnje kada dođe vrijeme za čišćenje filtera mašine za veš. Obično, taj rutinski zadatak neizbežno završi sa malom poplavom u kupatilu, a iza sebe ostavimo mokre peškire i frustraciju. Ipak, jedna žena otkrila je trik koji sve olakšava i izazvala je lavinu oduševljenih komentara.

Stručnjaci savjetuju da se ovaj dio veš mašine čisti na svakih jedan do tri mjeseca. Zanemarivanje ovog zadatka dovodi do nakupljanja prljavštine, stvaranja neprijatnih mirisa koji se prenose na veš, pa čak i do lošijeg rada same mašine. Problem je, naravno, u zaostaloj vodi koja se akumulira u filteru i koja, po otvaranju poklopca, obavezno iscuri.

Većina ljudi pribjegava starim metodama, podmetanju peškira, ali rijetko kada to prođe bez bar malo prolivene tečnosti.

Spasonosno rješenje - pelena

Indi, popularna influenserka koja se na TikTok-u predstavlja profilom @lifebytheparsons, poznata je po svojim praktičnim savjetima za domaćinstvo i porodični život. U snimku koji je nedavno objavila, pokazala je kako čisti i filter svoje veš mašine. Iako je mašina bila relativno nova, primetila je blage neprijatne mirise, što je bio jasan znak da je čišćenje neophodno.

@lifebytheparsons

Prije nego što je uopšte dodirnula poklopac filtera, Indi je jednostavno postavila otvorenu dječju pelenu direktno ispod otvora. Kada je odvrnula čep, pelena je momentalno upila svu tečnost koja je iscurila. Suv pod, bez mrlja, brisanja i stresa.

(MONDO)

Tagovi

veš mašina čišćenje savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA