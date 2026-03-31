"Genijalan trik, pod je suv": Svi su se oduševili kad su vidjeli kako ova žena čisti filter veš mašine

Žena pokazala kako čisti filter veš mašine, a da pod ostane suv.

Svi znamo osjećaj strijepnje kada dođe vrijeme za čišćenje filtera mašine za veš. Obično, taj rutinski zadatak neizbežno završi sa malom poplavom u kupatilu, a iza sebe ostavimo mokre peškire i frustraciju. Ipak, jedna žena otkrila je trik koji sve olakšava i izazvala je lavinu oduševljenih komentara.

Stručnjaci savjetuju da se ovaj dio veš mašine čisti na svakih jedan do tri mjeseca. Zanemarivanje ovog zadatka dovodi do nakupljanja prljavštine, stvaranja neprijatnih mirisa koji se prenose na veš, pa čak i do lošijeg rada same mašine. Problem je, naravno, u zaostaloj vodi koja se akumulira u filteru i koja, po otvaranju poklopca, obavezno iscuri.

Većina ljudi pribjegava starim metodama, podmetanju peškira, ali rijetko kada to prođe bez bar malo prolivene tečnosti.

Spasonosno rješenje - pelena

Indi, popularna influenserka koja se na TikTok-u predstavlja profilom @lifebytheparsons, poznata je po svojim praktičnim savjetima za domaćinstvo i porodični život. U snimku koji je nedavno objavila, pokazala je kako čisti i filter svoje veš mašine. Iako je mašina bila relativno nova, primetila je blage neprijatne mirise, što je bio jasan znak da je čišćenje neophodno.

Prije nego što je uopšte dodirnula poklopac filtera, Indi je jednostavno postavila otvorenu dječju pelenu direktno ispod otvora. Kada je odvrnula čep, pelena je momentalno upila svu tečnost koja je iscurila. Suv pod, bez mrlja, brisanja i stresa.

