Akcija čišćenja Majevice: Uklonjeno više od 15 tona otpada iz korita rijeke Janje i divljih deponija

Na području Priboja i majevičkih sela, povodom Svjetskog dana voda, organizovana je velika akcija čišćenja u kojoj je učestvovalo više od 150 ljudi, a prikupljeno je preko 15 tona otpada.

Akcija čišćenja korita rijeke Janje, divljih deponija i putnog pojasa magistralnog puta Bijeljina - Tuzla organizovana je na području Priboja i okolnih majevičkih sela povodom Svjetskog dana voda.

Koordinator aktivnosti Željko Kerović rekao je da je u akciji, realizovanoj u okviru trogodišnjeg projekta "Da Majevica bude park prirode", učestvovalo više od 150 ljudi.

Izvor: Opština Lopare

"Učesnici su bili raspoređeni u 12 grupa i upućeni na različite lokacije, gdje su čistili divlje deponije i korito rijeke. Najveći broj bio je angažovan uz magistralni put i u centru naselja Priboj", naveo je Kerović.

Predsjednik Ekološkog udruženja "Eko put" iz Bijeljine Snežana Jagodić Vujić istakla je da Svjetski dan voda treba da podsjeti sve građane na značaj očuvanja čistoće potoka, rječica, rijeka i jezera.

"Potrebno je obratiti pažnju da se otpad ne odlaže u prirodu, posebno onaj hemijskog porijekla i animalni otpad, jer može izazvati ozbiljno zagađenje", naglasila je Vujićeva, uputivši apel građanima da vode računa o životnoj sredini.

Načelnik opštine Lopare Rado Savić izrazio je zadovoljstvo uspješno realizovanom akcijom, u kojoj je prikupljeno više od 15 tona različitog otpada, saopšteno je iz opštine Lopare.

"Stanje na terenu nije zadovoljavajuće, jer je količina otpada u prirodi veća nego što se na prvi pogled može uočiti. Biće potrebno još rada kako bi se prostor u potpunosti očistio i uklonile divlje deponije", rekao je Savić.