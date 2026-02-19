logo
Više lokacija u Banjaluci pod video nadzorom zbog divljih deponija

Više lokacija u Banjaluci pod video nadzorom zbog divljih deponija

Autor Haris Krhalić
0

Više lokacija u Banjaluci biće pokriveno video nadzorom kako bi se spriječilo nepropisno odlaganje otpada.

divlja deponija banjaluka Izvor: Grad Banjaluka

Grad Banjaluka uskoro će postaviti video nadzor na više lokacija kako bi spriječio nepropisno odlaganje otpada i formiranje divljih deponija u naseljima.

Kako je saopšteno, cilj ove mjere nije kažnjavanje građana, već prevencija – odnosno odvraćanje nesavjesnih pojedinaca od bacanja otpada na mjesta koja za to nisu predviđena. Očekuje se da će sama činjenica da je prostor pokriven kamerama smanjiti broj prekršaja i doprinijeti urednijem izgledu naselja.

Ekipe komunalnih službi trenutno uklanjaju nepropisno odloženi otpad pored kontejnera u naselju Ada. Ova lokacija ubuduće će biti pod stalnim video nadzorom, a iz Grada poručuju da će slične mjere biti uvedene i na drugim kritičnim tačkama.

