Zašto vam je pregrada za omekšivač uvijek puna vode: Evo kako da riješite problem za 5 minuta

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Ako vam je pregrada za omekšivač uvijek puna vode posle pranja, veš mašina vam šalje jedno upozorenje! Evo kako za tlli čas to da riješite.

Zbog jedne greške se skuplja voda u delu gde sipate omekšivač u veš mašini

Ako vam se poslije pranja stalno skuplja voda u pregradi za omekšivač u veš mašini, problem najčešće nije ozbiljan kvar, već sitnica koju mnogi zanemaruju.

Najčešći razlog je zapušena pregrada ili mali otvor kroz koji mašina povlači omekšivač. Vremenom se tu nakupe ostaci deterdženta, omekšivača i kamenac, pa voda ne može potpuno da otiče.

Prvo izvadite fioku za deterdžent i dobro je operite toplom vodom. Posebno obratite pažnju na dio za omekšivač i mali plastični poklopac ili sifon koji se nalazi unutra. Upravo se tu najčešće zadržava prljavština.

Dobro očistite i otvor iznad fioke kroz koji ulazi voda, jer i mlaznice mogu da se zapuše. Pomaže stara četkica za zube ili čačkalica. Važno je i da ne sipate previše omekšivača. Kada ga ima više od oznake "max", mašina teže povlači tečnost, pa voda ostaje u pregradi.

Ako koristite gust omekšivač, pokušajte da ga razredite sa malo vode prije sipanja. Još jedan trik koji mnogi serviseri preporučuju jeste povremeno pranje fioke alkoholnim sirćetom ili limuntusom kako bi se skinuo kamenac.

U većini slučajeva, poslije dobrog čišćenja problem potpuno nestane i voda više ne ostaje u pregradi.

