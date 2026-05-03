Šakira ispisala istoriju u Brazilu, 2 miliona ljudi bilo na njenom koncertu: Latino zvijezda popularnija i od Madone

Šakira održala je spektakularni koncert u Brazilu pred dva miliona obožavatelja.

Latino pop kraljica Šakira oduševila je publiku od oko dva miliona ljudi koja je u subotu ispunila čuvenu plažu Kopakabana u Rio de Žaneiru, pod punim mjesecom, izvodeći svoje najveće hitove i upućujući poruke ljubavi Brazilu.

49-godišnja kolumbijska superzvezda izašla je na scenu obučena u bojama brazilske zastave nešto poslije 23 časa, više od sat vremena kasnije od planiranog početka. Njen izlazak je bio najavljen dronovima koji su na nebu formirali lik vučice, njen nadimak.

"Brazil, volim te! Magično je misliti da smo ovdje, milioni duša zajedno, spremni da pjevamo, plešemo, budemo emotivni i podsetimo svet na ono što je zaista važno", rekla je Šakira publici na portugalskom.

"Dva miliona ljudi. Vučica je ispisala istoriju u Rio de Žaneiru", napisao je gradonačelnik Eduardo Kavalerije na mreži X, pozivajući se na zvaničnu turističku organizaciju.

Plaža Kopakabana je prethodnih godina ugostila neke od najvećih muzičkih zvijezda, Madona je 2024. nastupila pred 1,6 miliona ljudi, dok je Lejdi Gaga prošle godine pjevala pred oko 2,1 milion fanova.

Šakira je na ovom spektaklu izvela hitove kao što su "Hips Don’t Lie", "La Bicicleta", "La Tortura" i "Estoy Aquí" na ogromnoj bini ispred legendarnog hotela Kopakabana, koja je imala 1.345 kvadratnih metara.

Koncert je obuhvatio čak 10 promena kostima, a Šakira je nastupila i sa brazilskom pop zvijezdom Anitom, dok su gosti bili i legende brazilske muzike Kaetano Veloso i Marija Betanija.

"Ona toliko voli Brazil"

Sa više od 90 miliona prodatih albuma, četiri Gremi nagrade, 15 Latin Gremija i repertoarom koji uključuje hitove "Hips Don’t Lie", "Waka Waka" i "Whenever, Wherever", Šakira uživa ogromnu popularnost u Brazilu, gdje je već više puta nastupala.

"Veoma me inspiriše, ona je latino žena na vrhu", rekao je 26-godišnji dizajner Žoao Pedro Jelin za AFP, obučen u kaput napravljen od komadića koji predstavljaju zastave Latinske Amerike.