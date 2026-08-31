Otkazan koncert Dine Merlina u Kraljevu: Organizatori se hitno oglasili i otkrili detalje

Koncert Dine Merlina u Kraljevu je otkazan zbog neispunjenja ugovornih obaveza organizatora.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Koncert Dine Merlina koji je bio zakazan za 5. septembar u Kraljevu zvanično je otkazan.

Do otkazivanja je došlo zbog nepoštovanja ugovornih obaveza organizatora, koje se odnose na obezbjeđivanje bine, prateće produkcije i svih tehničkih uslova neophodnih za bezbjedno održavanje ovog muzičkog događaja.

"Povodom koncerta Dine Merlina u Kraljevu, obavještavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd.

Prema našim navodima, kompanija je bila zadužena za obezbjeđivanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata sa rokovima, tehničkim zahtjevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja.

Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti.

Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj dio obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da obezbijedi. Bezbjednost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet.

Zbog svega navedenog, obavještavamo javnost da je koncert Dine Merlina u Kraljevu otkazan", stoji u saopštenju.