Najljepša imena za djecu rođenu ujutru: Simbolizuju svjetlost, sunce i novi početak

Donosimo vam najljepša muška i ženska imena za djecu rođenu ujutru. Simbolizuju svjetlost, sunce, novi početak i zvuče prelijepo.

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Najbolja imena za bebe rođene ujutru su ona koja u svom koijrenu i značenju nose simbole svjetlosti, sunca, svitanja i novog početka. Kada se dete rodi u rano jutro, roditelji često biraju imena koja slave buđenje dana i svjetlost koja razbija mrak.

Evo najljepših prijedloga za djevojčice i djčake sa ovim značenjima:

Imena za djevojčice

Zora/Zorica: Tradicionalno i najdirektnije ime koje označava sam početak dana, svitanje i rano jutro.

Tradicionalno i najdirektnije ime koje označava sam početak dana, svitanje i rano jutro. Lucija/Lucia: Prelijepo ime koje potiče od latinske riječi lux, što znači svjetlost. Savršeno za djevojčicu rođenu u ranim jutarnjim časovima.

Prelijepo ime koje potiče od latinske riječi lux, što znači svjetlost. Savršeno za djevojčicu rođenu u ranim jutarnjim časovima. Helena/Jelena/Elena: Imena grčkog porekla koja znače sjajna, blistava i svjetleća, baš kao jutarnje sunce.

Imena grčkog porekla koja znače sjajna, blistava i svjetleća, baš kao jutarnje sunce. Aurora : Ime latinskog porijekla koje bukvalno znači polarna svjetlost ili bogaćenje jutra (rimska boginja svitanja).

: Ime latinskog porijekla koje bukvalno znači polarna svjetlost ili bogaćenje jutra (rimska boginja svitanja). Zvjezdana: Simbolizuje sjaj i svjetlost, asocirajući na prelazak zvjezdane noći u svijetlo jutro.

Simbolizuje sjaj i svjetlost, asocirajući na prelazak zvjezdane noći u svijetlo jutro. Nataša: Ime koje nosi značenje rođenje ili dan rođenja, idealno za simboliku novog jutra i novog početka.

Ime koje nosi značenje rođenje ili dan rođenja, idealno za simboliku novog jutra i novog početka. Alba: Sve popularnije kratko ime latinskog porijekla koje znači zora ili bijela svjetlost.

Imena za dečake

Luka : Jedno od najpopularnijih muških imena, vodi porijeklo od latinske riječi koja označava onog koji donosi svjetlost ili onog koji svijetli.

: Jedno od najpopularnijih muških imena, vodi porijeklo od latinske riječi koja označava onog koji donosi svjetlost ili onog koji svijetli. Vid: Staro slovensko ime koje označava svjetlost, vidik i život, a asocira na jutarnje buđenje i jasnu svjetlost dana.

Staro slovensko ime koje označava svjetlost, vidik i život, a asocira na jutarnje buđenje i jasnu svjetlost dana. Zoran: Tradicionalno muško ime izvedeno direktno od riječi zora, idealno za dječaka rođenog u rano jutro.

Tradicionalno muško ime izvedeno direktno od riječi zora, idealno za dječaka rođenog u rano jutro. Milan/Milen: Iako ima više značenja, u nekim kulturama se povezuje sa rječju milo, ali i sa jutarnjim smirajem i blagošću novog dana.

Iako ima više značenja, u nekim kulturama se povezuje sa rječju milo, ali i sa jutarnjim smirajem i blagošću novog dana. Albert: Ime starogermanskog porekla koje znači plemenit i sjajan (blistav).

U galeriji ispod pogledajte i pet imena koja znače "čudo" ili "Božiji dar":