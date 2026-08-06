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Zgrnuo lovu na plagijatima: Top 10 pjesama koje je Dino Merlin ukrao

Zgrnuo lovu na plagijatima: Top 10 pjesama koje je Dino Merlin ukrao

Izvor mondo.rs
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Mnogi ne znaju da su neki od najvećih hitova Dina Merlina zapravo plagijati.

Svi plagijati Dine Merlina Izvor: printscreen/youtube/ Dino Merlin

Dino Merlin, posljednjih dana je na udaru komentara zbog skandala nakon koncerata na Koševu za koje je prodato mnogo više ulaznica nego što može da stane naroda.

Ljudi su u jednom trenutku pokušali i da preskoče zidine čuvenog stadiona, a koliko je publika bila ogorčena najbolje je pokazalo i to što su u jednom trenutku svi skandirali: "Dino, lopove".

Merlin nije za sada komentarisao situaciju o kojoj region ne prestaje da bruji, no ovo nije prvi put da je njegovo ime deo skandala.

Poznato je da se njegovo ime posljednjih godina svako malo spomene zbog prisvajanja tuđih melodija, a dobar dio najvećih hitova na kojima je izgradio karijeru zapravo su čisti plagijati.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Istini za volju, tokom osamdesetih i devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije, praksa licenciranja stranih matrica bila je izuzetno labava. Mnogi domaći izvođači su preuzimali zapadne ili turske hitove bez zvaničnog potpisivanja autora na samom omotu kasete ili ploče.

Merlin je vremenom te odnose pravno regulisao, čime su izbjegnuti potencijalni sporovi ili kazne, a ovo su neki od njegovih najpoznatijih plagijata:

1. Mjesečina (1989)

Dino Merlin Mjesečina
Izvor: YouTube

Original: UB40 – Where Did I Go Wrong (1988)

UB40 - Where Did I Go Wrong
Izvor: YouTube

"Mjesečina" je možda jedan od najvećih hitova Dina Merlina, a mnogi ne znaju da je uzeo kompletnu muzičku podlogu, matricu i aranžman britanskog rege sastava UB40 te na tu muziku napisao sopstveni tekst.

2. Burek (2004)

Dino Merlin Burek
Izvor: YouTube

Original: Manu Chao - King of Bongo / Bongo Bong (1998)

Manu Chao Bongo Bong
Izvor: YouTube

Prepoznatljiva ritmička sekcija, bas linija i uvodni vokali u naslovnoj pesmi albuma "Burek" zapravo se direktno oslanjaju na poznati hit svjetske muzičke zvijezde Manu Chaoa.

3. Godinama (2000)

Dino Merlin Ivana Banfić Godinama
Izvor: YouTube

Original: Youssou N'Dour - My Daughter (1989)

Youssou N'dour My daughter
Izvor: YouTube

Jedan od najvećih pop dueta između Dina Merlina i Ivane na prostorima bivše Jugoslavije u svojoj muzičkoj osnovi i ritmu koristi zapise pesme senegalskog muzičara Jusuu N'Dura. 

4. Ostat' će istine dvije (1989)

Dino Merlin - Ostat će istine dvije
Izvor: YouTube

Original: Prince - When Doves Cry (1984)

Prince When Doves Cry
Izvor: YouTube

Vodeći sintisajzerski rif i specifičan ritam bez klasične bas linije preuzeti su u potpunosti iz legendarnog hita američkog muzičara Prinsa. 

5. Vojnik sreće (1995)

Dino Merlin Vojnik sreće
Izvor: YouTube

Original: Londonbeat - I've Been Thinking About You (1990)

Londonbeat I've been thinking about you
Izvor: YouTube

Noseća ritmička matrica, harmonijska progresija i plesni groov iz ove pjesme identični su svetskom dens-pop hitu grupe "Londonbeat" s početka devedesetih.

6. Kad si rekla da me voliš (2000)

Dino Merlin "Kad si rekla da me voliš"
Izvor: YouTube

Original: Tonic - If You Could Only See (1997)

Tonic If you could only see
Izvor: YouTube

Gitarski rif koji nosi strofe i gradnja aranžmana ka refrenu preslikavaju noseću strukturu rok hita američke grupe "Tonic".

7. Sve je laž (2004)

Dino Merlin Sve je laž
Izvor: YouTube

Original: İbrahim Tatlıses / Mustafa Sandal - Akdeniz Akşamları

Akdeniz Akşamları
Izvor: YouTube

Kompletna harmonija i melos balade "Sve je laž" oslanjaju se na tradicionalne turske pop motive i pesmu "Akdeniz Akşamları", koja ima status pop-folk klasika u Turskoj.

8. Paša moj solidni (1995)

Dino Merlin Paša moj solidni
Izvor: YouTube

Original: Luca Carboni - Farfallina (1987)

Farfallina - Luca Carboni
Izvor: YouTube

Melodijska linija u strofama i refrenu preuzeta je od italijanskog kantautora Luke Karbonija. Ipak, Luka Karboni je na kasnijim izdanjima uredno potpisan kao autor muzike.

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 9. Kad sve ovo bude juče (1995)

Kad sve ovo bude jučer Dino Merlin
Izvor: YouTube

Original: Michael Jackson - They Don't Care About Us (1995)

Michael Jackson They don't care about us
Izvor: YouTube

Dramatični perkusivni ritam i aranžman pjesme inspirisani su Džeksonovim protestnim hitom. Ipak, Merlin je u potpisu pjesme jasno naveo Majkla Džeksona kao autora muzike.

10. Moja bogda sna (1993)

Dino Merlin Moja bogda sna
Izvor: YouTube

Original: Sezen Aksu - Zalim

Sezen Aksu - Zalim
Izvor: YouTube

Dino Merlin je tokom cijele karijere crpeo inspiraciju iz turske pop scene, a pjesma turske kantautorke Sezen Aksu poslužila je kao direktna matrica i melodijska baza za ovaj hit.

Ironija: Merlin kao zaštitnik autorskih prava

Zanimljiv detalj u njegovoj karijeri jeste to što je Dino Merlin godinama bio predsjednik Skupštine AMUS-a (Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine).

Javno se zalagao za rigoroznu zaštitu autorskih prava i naplatu emitovanja muzike u regionu, što je u javnosti i medijima često izazivalo ironične reakcije zbog velikog broja preuzetih melodija u njegovom sopstvenom opusu.

Bonus video:

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Dino i Vesna izveli "Jorgovane": Publika u Areni u transu, prate ih u glas
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

(Mondo.rs)

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Tagovi

Dino Merlin krađa plagijat

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