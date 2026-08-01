Na koncertu Dine Merlina u Sarajevu, stotine fanova ostalo je ispred ulaza sa kupljenim kartama.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/TikTok/nejra.com

Prvi od tri zakazana koncerta Dine Merlina na sarajevskom stadionu Koševo, koji je sinoć okupio desetine hiljada obožavalaca, obilježio je ozbiljan incident ispred samog ulaza. Dok je unutra vladala atmosfera za pamćenje, stotine fanova ostalo je ispred kapija sa uredno kupljenim ulaznicama, prenosi Avaz.

Za sada nije zvanično razjašnjeno kako je došlo do ovog propusta. U javnosti se sumnja na preprodaju i duplikate karata, ali i na prekomjernu prodaju ulaznica, jer okupljeni tvrde da je na parterima jedan i dva ponestalo mjesta i da je prodato više karata nego što kapacitet stadiona to dozvoljava.

Veliko razočaranje i nezadovoljstvo publike među kojom je bilo i onih koji su na koncert doputovali iz inostranstva, ubrzo su prerasli u skandiranje "Dino, lopove!".

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama zabilježeni su i nemiri u kojima je grupa mladića probila jedan od ulaza, dok su drugi preskakali ograde pokušavajući da se probiju do koncerta.

S obzirom na to da su u planu još dva nastupa, javnost i oštećeni fanovi očekuju hitno zvanično oglašavanje organizatora, objašnjenje propusta i ponuđeno rješenje za sve koji su sinoć ostali pred vratima Koševa.

Vidi opis Skandal na Merlinovom koncertu: Stotine ljudi ostalo ispred ulaza iako su imali karte Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Mondo.rs)